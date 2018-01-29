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30.01.2018 00:55

Besinler sperm kalitesini etkiliyor

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Besinler sperm kalitesini etkiliyor
Hamilelik için sperm kalitesinin en az yumurtaların sağlıklı olması kadar önemli ...

Erkekler sperm sayısının son 50 yılda yarı yarıya azaldığını belirten Op. Dr. Seval Taşdemir, "Besinler yaşam biçimi kadar sperm kalitesini etkiliyor. Güçlü bir afrodizyak olan istiridye ve kırmızı et türevleri sperm kalitesini önemli ölçüde yükseltirken, aşırı yağlı, fast-food gibi yiyecekler ise spermlerin sayısına ve hareketliliğine kötü yönde etki ediyor"dedi.

Hamilelik için sperm kalitesinin en az yumurtaların sağlıklı olması kadar önemli olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, "Düşük sperm kalitesi uzun süre gebeliğin oluşmamasına neden olabilir. Sağlıklı bir menideki sperm yoğunluğu bir mililitrede 15 milyon, toplamda 40 milyon civarında olmalıdır. Daha düşük seviyelerde gebelik mümkün olamayabilir. Menideki sperm sayısı kadar spermlerin ne kadarının hareketli olduğu önemlidir. Çok sayıda olan ancak hareketsiz olan spermler de hamileliğin oluşmasını sağlamamaktadır” diye konuştu.

"BABA OLMA YAŞI DA ÖNEM TAŞIYOR"

Sperm kalitesine besinlerinde yaşam biçimi kadar etki ettiğini ifade eden Op. Dr. Seval Taşdemir, "Yapılan araştırmalar erkeklerin sperm sayısının son 50 yılda yaklaşık yarı yarıya azaldığını göstermektedir. Yine aynı araştırmalara göre erkeklerde baba olma yaşı geciktikçe genetik problemlerin çocuğa aktarılma olasılığı daha fazla artmaktadır. Sperm kalitesine besinler de en az yaşam biçimi kadar etki eder" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ET VE SEBZELER OLUMLU ETKİLİYOR"

Bazı besinlerin içerdiklerinden dolayı sperm kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını, ancak bu besinlerin işe yaraması için sürekli olarak değil düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini dile getiren Op. Dr. Taşdemir şunları söyledi:

“Muzun içinde bulunan bromelain enzimi ve omega-3 asitleri açısından zengin besin kaynağı olan somon balığı sperm kalitesini olumlu etkiliyor. Güçlü bir afrodizyak istiridye ve kırmızı et türevleri sperm kalitesini yükseltmektedir. Kırmızı sebzeler, yumurta, mantar, kuşkonmaz, ıspanak, zencefil, keçi boynuzu, kuru yemişler içerdikleri besinler açısından hem sperm hareketliliğini artırır hem de sperm sağlığını geliştirir. A, B1, C, D vitaminleri, çinko, arginin, selenyum gibi içerikler ve antioksidanlar spermin sağlıklı olmasını sağlamaktadır.”

FAST-FOOD EN BÜYÜK DÜŞMAN

Sağlıksız beslenme ve düşük kaloriye sahip zayıflama diyetlerinin sperm kalitesini olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapan Op. Dr. Taşdemir, sağlıksız diyetlerin erkeklerde testosteron hormonu, kadınlarda ise östrojen hormonunun düşmesine neden olduğunun altını çizdi. Tek çeşitli beslenmenin sperm sağlığını kötü yönde etkilediğine değinen Op. Dr. Taşdemir, Özellikle aşırı yağlı, fastfood gibi yiyeceklerin damar tıkanıklarına neden olmasından dolayı spermleri besleyen damarları ve dolaylı olarak spermleri kötü yönde etkilediğine dikkat çekerek, son derece toksik özelliklere sahip alkol ve sigara tüketiminin de tüm vücuda olduğu gibi sperm kalitesine ve hareketliliğine de zararlı olduğunu vurguladı.

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