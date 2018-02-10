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11.02.2018 04:40

Beşiktaş'tan gol yağmuru

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Beşiktaş'tan gol yağmuru
Spor Toto Süper Lig 21'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendi.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan (Dk. 56 Vida), Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 76 Lens), Negredo (Dk. 56 Love)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan (Dk. 77 Murat), Kravchenko, Ibanez, Ferhat, İshak, Osman, Skulason, Bliznichenko (Dk. 37 Stahl), Ergin (Dk. 67 Kage), Alexe

GOLLER: Dk. 14 Pepe, Dk. 27 - Dk. 83 Talisca, Dk. 59 - Dk. 90+2 Love

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Atiba, Adriano (Beşiktaş) - Osman (Kardemir Karabükspor)

Siyah-beyazlıların gollerini 14'te Pepe, 27 ve 83'te Talisca, 59 ve 90+2'de Love kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 40'a yükseltirken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı.

14'üncü dakikada Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Gökhan topu aşırttı, Pepe'nin vuruşu fileleri sarstı: 1-0

27'nci dakikada Babel'in içeri çevirdiği topta Talisca yaptığı iki vuruşta da golü bulamazken, bir kez daha önüne düşen topa güzel bir vuruş yaptı ve farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

59'uncu dakikada Kardemir Karabükspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı topta Adriano topla buluştu ve meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Vagner Love'un vuruşu ağlarla buluştu: 3-0.

83'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Talisca, attığı güzel frikik golü ile kendisinin 2, takımının 4'üncü golünü kaydetti: 4-0.

90+2'nci dakikada Quaresma'nın pasında topla buluşan Love'ın vuruşu, Çağlar'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 5-0.

Mücadele, siyah-beyazlıların 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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