Beşiktaş’taki yeni başkan seçiminde sürpriz gelişme

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar’ın yerine gelecek yeni başkan, 11 Ocak saat 15.00’te yapılacak seçimle belli olacak.

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanlığı’ndan alınan Murat Hazinedar’ın yerine gelecek yeni başkan, 11 Ocak saat 15.00’te yapılacak seçimle belli olacak. Yeni başkanı seçmek için çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında, ismi Murat Hazinedar’la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırıldığı belirtilen Bağımsız İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi de var.

Hüseyin Avni Sipahi...

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Murat Hazinedar’dan boşalan başkanlık makamına yeni bir ismin seçilmesi için izin vermişti. Valilik seçimin 11 Ocak günü, saat 15.00’te, Beşiktaş Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılmasına karar verdi. Karar tüm belediye meclisi üyelerine tebliğ edildi.

Seçim için davet edilen meclis üyeleri arasında, Başkan Murat Hazinedar’la birlikte görevden uzaklaştırıldığı iddia edilen Hüseyin Avni Sipahi de yer aldı. Sipahi kendisinin de davet edildiğini doğrulayarak, “Valilik beni de oy kullanmaya çağırdı. Demek ki hakkımda görevden uzaklaştırma kararı yok” dedi.