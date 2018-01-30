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30.01.2018 13:15
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Beşiktaş'ta kaza: 1 polis yaralı

Beşiktaş'ta kaza: 1 polis yaralı
Beşiktaş'ta virajı alamayan araç polis otosuna çarptı: 1 polis yaralı

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş'ta virajı alamayan sürücünün kullandığı otomobil karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Kazada bir polis hafif yaralandı. Yaralı polis olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Şakir Kesebir Caddesi Balmumcu Kışla Gazinosu önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EYP 20 plakalı aracın sürücüsü virajı alamayarak karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Kazada bir polis memuru yaralandı.

Polisin kaza yaptığını gören nizamiyede görevli askerler yaralı polisin yardımına koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı.  Meslektaşlarının kaza yaptığını öğrenen çok sayıda polis de olay yerine geldi. Başından yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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