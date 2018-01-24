Beşiktaş'ta ibre yeniden Eto'o'ya döndü

Son yılların her transfer döneminde adı Beşiktaş'la anılan Eto'o, yeniden gündemde.

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Vagner Love'dan, Samuel Eto'o'ya döndü.

Vagner Love için Alanyaspor yönetiminin isteklerini artırması üzerine Beşiktaş transferi askıya aldı. Siyah-beyazlılar geçen sezon da görüşmelerde bulunduğu Samuel Eto'o'yu tekrar gündemine aldı.

Yöneticiler Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen Kamerunlu golcü için görüşmelere başladı. Bu sezon Antalyaspor ile 15 maça çıkan 36 yaşındaki Eto'o, 6 gol ve 3 asistle oynadı.