Beşiktaş'ta ibre yeniden Eto'o'ya döndü

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta rota Vagner Love'dan, Samuel Eto'o'ya döndü.
Vagner Love için Alanyaspor yönetiminin isteklerini artırması üzerine Beşiktaş transferi askıya aldı. Siyah-beyazlılar geçen sezon da görüşmelerde bulunduğu Samuel Eto'o'yu tekrar gündemine aldı.
Yöneticiler Antalyaspor'dan ayrılmak isteyen Kamerunlu golcü için görüşmelere başladı. Bu sezon Antalyaspor ile 15 maça çıkan 36 yaşındaki Eto'o, 6 gol ve 3 asistle oynadı.
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