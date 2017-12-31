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31.12.2017 14:05

Beşiktaş'ta Cenk'in yerine kim gelecek?

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Beşiktaş'ta Cenk'in yerine kim gelecek?
Güneş önerilen isimleri beğenmedi, Mustafa Pektemek umutlandı, teklifleri reddetti.

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ta Cenk Tosun için Everton ile yapılan görüşmeler devam ederken, yıldız ismin gitmesi halinde yerine kimin alınacağı büyük merak konusu. Teknik direktör Şenol Güneş'in, kendisine önerilen isimleri yeterli bulmadığı ortaya çıktı.

Güneş'in yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Ben Cenk'in kalmasını isterdim. Fakat kulübün menfaatleri gereği bu transfere karşı çıkamam. İlle de yerine biri alınacak diye sıradan isimler de istemem" dediği öğrenildi.

Demba Ba'nın sağlam olması halinde transferine onay verebileceğini vurgulayan Güneş, alınacak oyuncunun Antalya kampına yetiştirilmesini de istedi. Şenol Güneş, "Alacağımız oyuncu takımdaki birlikteliğe zarar vermemeli. Buna göre değerlendirme yapalım" dedi.

CENK, LONDRA'DA

Beşiktaş, Cenk Tosun transferi için Everton'la pazarlıklarını sürdürürken, yıldız oyuncu eşiyle birlikte Londra'ya gitti. Cenk'in, İngiltere'ye tatil için gittiği öğrenilirken, Beşiktaş - Everton görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde Londra'dan Liverpool'a geçerek transfer işlemlerini tamamlayacağı belirtildi.

PEKTEMEK UMUTLANDI, TEKLİFLERİ REDDETTİ

Cenk Tosun'un transfer haberleri uzun süredir kadroya giremeyen Mustafa Pektemek'i de umutlandırdı.

Ara transferde Mustafa Pektemek'i Süper Lig'den pek çok kulübün kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Ancak Cenk'in gidişiyle şans bulacağına inandığını vurgulayan Mustafa Pektemek bu teklifleri kabul etmedi.

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