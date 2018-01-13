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13.01.2018 02:05

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Cyle Larin İstanbul'da

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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Cyle Larin İstanbul'da
BeIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ın transfer görüşmesinde bulunduğu Cyle Larin İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın 4,5 yıllığına anlaştığı belirtilen Kanadalı 22 yaşındaki golcü futbolcu saat 22.00 civarında İstanbul'a geldi.

Orlando City formasını giyen oyuncusu Atiba Hutchinson önermişti.

CYLE LARİN KİMDİR?

17 Nisan 1995'ta Kanada'da doğan Larin 1.88 boyunda. Futbola Sigma FC alt yapısında başlayan Cyle Larin 2007-2013 yılları arasında bu kulübün formasını giydikten sonra 2013'de Connecticut Huskies alt yapısına geçti.

Ocak 2015'te Orlando City kadrosuna dahil olan futbolcu bu forma altında bugün kadar 89 maçta görev aldı. Takıma 44 gol ve 8 asistle katkı sağladı.

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