  • BIST 117.524
  • Altın 158,941
  • Dolar 3,7652
  • Euro 4,5300
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
02.01.2018 19:25

Beşiktaş'ın 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ceza şoku

»
Beşiktaş'ın 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ceza şoku
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı.

İSTANBUL / DHA - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.

 

Kurul ayrıca, Antalyasporlu futbolcu Maicon Marques Bitencourt'u 3, Osmanlısporlu Anıl Karaer'i ise 2 maç men cezası ile cezalandırdı.

Kararlar şöyle;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. yöneticisi AHMET NUR ÇEBİ'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 28.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BUCASPOR Kulübünün, 26.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BUCASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü sporcusu ANIL KARAER'in, 28.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KAYSERİSPOR Kulübü tercümanı OĞUZHAN ERDOĞMUŞ'un, 27.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübünün, 27.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu MAICON MARQUES BITENCOURT'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BURSASPOR Kulübünün, 26.12.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ın 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ceza şoku02 Ocak 2018 Salı 15:45
  • Süper Lig'de seyirci ortalamasında büyük artış02 Ocak 2018 Salı 15:15
  • Ünlü golcünün yüzü bu hale geldi!02 Ocak 2018 Salı 14:20
  • Futbolcu, kırmızı kart gösteren hakemi öldürdü!02 Ocak 2018 Salı 13:31
  • 'Beşiktaş'a yakışacak bir üniversite kuracağız'02 Ocak 2018 Salı 13:02
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten bomba sözler!02 Ocak 2018 Salı 12:44
  • Vida'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu02 Ocak 2018 Salı 11:54
  • Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik'in acı günü02 Ocak 2018 Salı 11:33
  • Alanyaspor'un yeni hocası belli oldu02 Ocak 2018 Salı 11:29
  • Muharrem Usta en büyük ideallarini açıkladı02 Ocak 2018 Salı 10:14
    • FOTO GALERİ
    • Metin Hara'dan Adriana Lima'ya ilginç evlilik teklifi
    • Bu restorasyonlar çok matrak!
    • Nesrin Cavadzade hayranları çıldırdı!
    VİDEO GALERİ
    • Kasıklarına saklamış! Tam 520 gram
    • Hande Yener konserinde olay! Tekme tokat saldırdılar...
    • ABD Başkonsolosluğu önünde vize hareketliliği
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti