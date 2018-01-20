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20.01.2018 14:55

Beşiktaş'a müjdeli haber! 45 milyon TL geldi

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Beşiktaş'a müjdeli haber! 45 milyon TL geldi
Anlaşma gereği Cenk Tosun’un bonservisinin çıkartılmasından 10 gün sonra Everton, 10 milyon euroluk peşinatı Kartal’ın hesabına geçti. Önümüzdeki hafta içinde futbolculara ve yöneticilere olan borçların tamamı kapatılacak. 

Muhammed Güneroğlu / Akşam - YAKLAŞIK 5 yıldır vadesi geçmiş borçlarla boğuşan Beşiktaş’ın finansal toparlanma dönemi, Cenk Tosun’un satışıyla hızlı bir ivme kazanmıştı. Denizbank ve Ziraat Bankası’ndan alınmaya çalışılan 96.4 milyon dolarlık kredinin henüz onaylanmamış olması, Şampiyonlar Ligi gelirlerinin de haziranda hesaba geçecek olması nedeniyle Kartal ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem yaşıyordu. Cenk Tosun’un satışı yönetimin bu anlamda derin bir nefes almasına yol açtı. Bu para özellikle oyuncuların ve personelin içerideki 1’er aylık alacaklarının ödenmesi açısından yönetime soluk oldu. 

AĞUSTOSTAN AĞUSTOSA 12 MİLYON

Cenk Tosun’u 22 milyon euro artı 4 milyon euro da bonusla satan Beşiktaş, paranın 10 milyon eurosunu peşin, kalan 12 milyon eurosunu da ağustos ayından bir dahaki ağustos ayına 2 taksit halinde almak için anlaşmıştı. Yine anlaşma gereği Cenk Tosun’un bonservisinin çıkartılmasından sonra 10 gün içinde para Kartal’ın hesabına yatacaktı. Everton dün bu sürenin dolmasıyla birlikte parayı Beşiktaş’ın banka hesabına geçti. Yönetim TL bazında 45 milyon lirayı aşan bu kaynağı kullanarak hafta içinde yükümlülüklerini yerine getirecek. 

BAŞKA SATIŞLARIN DA ELİ KULAĞINDA

Oyuncularına ve çalışanlarına en son yılbaşından önce Kasım ayının ödemelerini yapan Beşiktaş’ta, Aralık ödemeleri ise bekletiliyordu. Cenk Tosun’dan gelen parayla birlikte bu hafta içinde ödemelerin yapılması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi bu parayı transferde kullanmayı düşünmüyor. Transferde ödemeler kulübün diğer kaynaklarına göre ayarlanacak. Siyah-Beyazlı yönetim talipleri olan bazı oyuncuları da gönderip, mali girdileri artırmayı planlıyor. 

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