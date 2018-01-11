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11.01.2018 20:15

Beşiktaş, Vodafone Park'ın maliyetini açıkladı

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Beşiktaş, Vodafone Park'ın maliyetini açıkladı
Beşiktaş, Vodafone Park'ın maliyetini açıkladı. Toplam maliyetin 407 milyon 47 bin lira olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ın, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamayla Vodafone Park’ın maliyetini açıkladı. Bir denetim şirketi tarafından hazırlanan rapora göre, Vodafone Park’ın toplam maliyeti 407 milyon 47 bin 190 TL olarak belirlendi.

Beşiktaş’ın açıklaması şöyle:

“31.05.2017 Tarihli Kap açıklamamızda, Vodafone Park stadının kesin toplam inşaat maliyetinin aktifleştirilen herhangi bir finansman giderini içermeyecek şekilde en geç 2017 yılsonu itibariyle düzenlenecek bir özel amaçlı bağımsız denetim raporuyla tespit edilmesine ve Kulüp bünyesinde kalacak Vodafone Park stat maliyetinin tutarının bu rapor doğrultusunda kesinleştirilmesine karar verildiği bildirilmişti.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 27.12.2017 tarihinde düzenlenen rapor uyarınca bulunan toplam maliyet tutarı 407.047.190 TL olup, Kulüp bünyesinde kalan Vodafone Park stat maliyetinin tutarı 149.175.836 TL olarak kesinleşmiştir. 14.11.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine de sunulan 31.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca, Vodafone Park’ın Kulüp üzerinde kalan 149.175.836 TL’yi karşılayıncaya kadar geçecek süreyle stadyum gelirleri arasında yer alan müze/stat turu geliri Kulüp’e ait olacaktır.” 

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