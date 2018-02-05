Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının hakemleriyle ilgili şok iddia

TRT Spor Stadyum programında Mustafa Çulcu hakem camiasında ciddi iddialarının olduğunu ve bu hafta oynanan Bursaspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçlarının hakemlerinin değiştirildiği yönünde iddialar olduğunu söyledi.

MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, TRT Spor Stadyum Programı'nda haftanın maçlarını ve hakem hatalarını yorumladıktan sonra çarpıcı bir iddianın hakem camiasında yayıldığını söyledi.

Mustafa Çulcu, TRT Spor Stadyum programında şunları söyledi: Hakem camiasında çok ciddi iddialar var. Normalde Bursaspor – Beşiktaş maçına Mete Kalkavan, Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçına Halil Umut Meler verildi. Tebligattan birkaç saat sonra değişmiş. Hatta Mete Kalkavan Bursa’da otel rezervasyonunu bile yaptırmış. MHK’nın çıkıp açıklaması lazım. Bunlar çok ciddi iddialar ve hakem camiasında biliniyor bu iddialar.” diye konuştu.



ERSİN DÜZEN: “BEN DE DUYDUM”

Öte yandan programın moderatörü Ersin Düzen ise, “Bursaspor – Beşiktaş maçına Mete Kalkavan’ın verildiğini ben de duydum. Bu iddiayı ben de duydum.” diye konuştu.