  • BIST 117.956
  • Altın 161,586
  • Dolar 3,7637
  • Euro 4,6902
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
05.02.2018 13:05

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının hakemleriyle ilgili şok iddia

»
Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının hakemleriyle ilgili şok iddia
TRT Spor Stadyum programında Mustafa Çulcu hakem camiasında ciddi iddialarının olduğunu ve bu hafta oynanan Bursaspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçlarının hakemlerinin değiştirildiği yönünde iddialar olduğunu söyledi.

MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, TRT Spor Stadyum Programı'nda haftanın maçlarını ve hakem hatalarını yorumladıktan sonra çarpıcı bir iddianın hakem camiasında yayıldığını söyledi.

Mustafa Çulcu, TRT Spor Stadyum programında şunları söyledi: Hakem camiasında çok ciddi iddialar var. Normalde Bursaspor – Beşiktaş maçına Mete Kalkavan, Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçına Halil Umut Meler verildi. Tebligattan birkaç saat sonra değişmiş. Hatta Mete Kalkavan Bursa’da otel rezervasyonunu bile yaptırmış. MHK’nın çıkıp açıklaması lazım. Bunlar çok ciddi iddialar ve hakem camiasında biliniyor bu iddialar.” diye konuştu.
 
ERSİN DÜZEN: “BEN DE DUYDUM”

Öte yandan programın moderatörü Ersin Düzen ise, “Bursaspor – Beşiktaş maçına Mete Kalkavan’ın verildiğini ben de duydum. Bu iddiayı ben de duydum.” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1. Lig'de şok istifa04 Şubat 2018 Pazar 20:30
  • Emre Belözoğlu'ndan hakeme küfür04 Şubat 2018 Pazar 19:36
  • Demir Grup Sivasspor:2 - Galatasaray: 104 Şubat 2018 Pazar 19:20
  • Cengiz Ünder Roma tarihine geçti04 Şubat 2018 Pazar 15:19
  • Ünlü futbol takımı kaza yaptı; 3 ölü04 Şubat 2018 Pazar 11:35
  • Aykut Kocaman'dan olay iddia: Mete Kalkavan...04 Şubat 2018 Pazar 00:51
  • Ümit Özat: Tek korkum...03 Şubat 2018 Cumartesi 22:18
  • Fenerbahçe'de 'yönetim istifa' sesleri03 Şubat 2018 Cumartesi 21:50
  • Fenerbahçe: 2 - Gençlerbirliği: 203 Şubat 2018 Cumartesi 21:10
  • Hagi'den istifa açıklaması03 Şubat 2018 Cumartesi 20:20
    • FOTO GALERİ
    • Maden işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı
    • Metrobüs durağında feci kaza
    • Benzin bidonuyla geldiği kent meydanında kendini yakmaya kalktı
    VİDEO GALERİ
    • Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
    •  İstanbul'da 2 bin polisle 150 noktada okul denetimi
    • İstanbul'da "ikinci yarıyıl" trafiği
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti