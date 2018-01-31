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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
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31.01.2018 12:50
Beşiktaş, Cyle Larin için kulübü Orlando City ve MLS ile anlaşıldığını, oyuncuyla 4,5 yıl sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şöyle;
Etiketler:
Beşiktaş
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Fikret Orman
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KAP
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