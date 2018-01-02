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02.01.2018 15:20

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten bomba sözler!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten bomba sözler!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, çok özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Oynayamamaktan ya da takımdan memnun olmayan varsa hemen gitsin" dedi.

Fanatik - Beşiktaş’ı 114 yıllık tarihi boyunca üst üste iki sezon şampiyonluğa taşıyan ilk Türk teknik direktör oldu. Kartal’ı UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale uçaran ilk yerli hoca ve Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkaran ilk isim olmayı da yine o başardı. Kulübe ayak bastığı günden itibaren, siyah-beyazlılara “Güneşli” günler yaşatan ve ismi zaferlerle, tarihi başarılarla özdeşleşen Şenol Güneş yeni yılda ilk röportajını Milliyet’e verirken, birçok konuda yine ses getirecek açıklamalar yaptı... 

Bize Şenol Güneş’i nasıl tarif edersiniz?

Herhangi bir vatandaş neyse ben de oyum. Aynaya baktığımda artist gibi birini görüyorum (Gülüyor). Türkiye’de ortalama bir insanda ne görüyorsan bende de onu görebilirsin. Ben çocukluğunda yokluklar içinde büyüyen, ama şikayet etmeyip onlarla mücadele eden, bugün de varlıklı olsam da aynı düşüncelerle yaşayan bir insanım. Her şeye sahip olmanın rehaveti içinde yaşayan bir insan hiç olmadım. Bir birey olarak dürüst, işini seven, mütevazı yaşayan biriyim. Lüks yaşamayı seven değil, ailesiyle mutlu olmayı bilen biriyim.

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