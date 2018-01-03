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03.01.2018 20:05

Beşiktaş taraftarına Arda Turan müjdesi

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Beşiktaş taraftarına Arda Turan müjdesi
Galatasaray, Beşiktaş derken nereye gideceği merak konusu olan Arda Turan'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz ekipleriyle de adı anılan Arda Turan'ın Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Arda'nın Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir'le anlaşmaya vardığı belirtilirken, önümüzdeki cuma günü ise sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Arda Turan'a karşı sosyal medyadan taraftarlar tepki göstermiş ve siyah beyazlı kulübe gelmesini istememişti. Arda'nın Başakşehir ile anlaşması taraftarın yüzünü güldürmüş oldu.

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