Beşiktaş Talisca golleriyle coştu

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde 19. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u Talisca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u geri düştüğü mücadelede Talisca'nın golleriyle 2-1 yendi.

