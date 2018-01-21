Beşiktaş Talisca golleriyle coştu

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u Talisca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u geri düştüğü mücadelede Talisca'nın golleriyle 2-1 yendi.
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u Talisca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u geri düştüğü mücadelede Talisca'nın golleriyle 2-1 yendi.
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