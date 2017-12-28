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29.12.2017 00:25

Beşiktaş rotasını Jackson Martinez'e çevirdi!

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Beşiktaş rotasını Jackson Martinez'e çevirdi!
Beşiktaş, golcü transferi için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar, Cenk Tosun'un Everton'a gitme ihtimaline karşılık oyuncu arayışlarına başladı.

Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçmeye aday.

İngiltere basınında Cenk Tosun'un 28 Milyon Euro'ya Everton'a transfer olacağı ve milli futbolcunun İngiltere'de sağlık kontrolünden geçtiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Transferin gerçekleşmesi halinde, Beşiktaş'ın forvet bölgesine yapmak istediği hamlelerde ortaya çıkıyor.

Başkan Fikret Orman'ın, Çin'de Guangzhou Evergrande takımının formasını giyen Jackson Martinez'le temasa geçtiği öğrenildi.

Dünya Kupası motivasyonu

Sol ayak bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle 2017 yılında resmi maça çıkmayan Kolombiyalı golcüye her ne kadar şüpheyle yaklaşılsa da, Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen 31 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'a gelerek çıkış yakalamak istediği belirtiliyor.

Cenk Tosun'un transferine göre, Siyah-Beyazlı yönetim Jackson Martinez konusundaki girişimlerini hızlandıracak. İlk etapta 6 aylık kiralama formülünün masaya yatırılması muhtemel görünüyor.

***

Mini yorum - Tolga Kaplan

Beşiktaş onun için fırsat olabilir, çünkü...

42 Milyon Euro bedelle transfer olduğu Çin Ligi'nde yalnızca 10 maçta forma giyebilen Jackson Martinez'in Çin Futbol Federasyonu'nun yabancı kontenjanında yaptığı kısıtlama nedeniyle, 2018 sezonunda oynama şansı oldukça az. Keza, Çin Süper Lig'inde 2018 sezonunda yalnızca 3 yabancı futbolcu ilk 11'de sahaya çıkabilecek. Bu durum yalnızca Jackson Martinez için değil, Dünya Kupası'nda oynamak isteyen  birçok yabancı futbolcu için Çin'den ayrılmak anlamına geliyor. Son maçını 14 ay önce oynayan Martinez, tıpkı Demba Ba örneğinde olduğu gibi büyük riskler taşıyor. Ancak Dünya Kupası'nda oynama arzusu, onun Beşiktaş'ta yeniden doğuşuna tanıklık etmemizi sağlayabilir.



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