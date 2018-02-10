Beşiktaş - Karabükspor maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, ligde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor...
BEŞİKTAŞ - KARDEMİR KARABÜKSPOR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Bülent Yıldırım
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz
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