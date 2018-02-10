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10.02.2018 20:30

Beşiktaş - Karabükspor maçının 11'leri belli oldu

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Beşiktaş - Karabükspor maçının 11'leri belli oldu
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, ligde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor... 

BEŞİKTAŞ - KARDEMİR KARABÜKSPOR

STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Bülent Yıldırım 

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz

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