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15.02.2018 23:40

Beşiktaş kafilesi Konya'da coşkuyla karşılandı

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Beşiktaş kafilesi Konya'da coşkuyla karşılandı
Beşiktaş, yarın oynayacağı Atiker Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında coşkuyla karşılandı.

DHA - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22'nci haftasının açılış maçında Atiker Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş'in de aralarında bulunduğu 21 kişilik futbolcu kafilesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. 

Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Kafilede şu isimler yer alıyor:

Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Utku Yuvakuran, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Pepe, Gökhan Gönül, Adriano, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love.

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