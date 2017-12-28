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28.12.2017 16:15

Beşiktaş cephesinde Cenk Tosun iddiaları

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Beşiktaş cephesinde Cenk Tosun iddiaları
Adı İngiliz kulübü Everton ile anılan Cenk Tosun için her gün yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA -  Prensipte Everton'un teklifine evet diyen ve kulüplerin anlaşmasını bekleyen Cenk Tosun için İngiliz basınında dün geceden bu yana yeni iddialar mevcut.

Önce The Guardian gazetesi muhabiri sosyal medya hesabından Everton'un Beşiktaş ile 25 milyon Sterlin'e anlaşmaya vardığını yazarken, The Sun gazetesi de Cenk Tosun transferinin bittiğini ilan etti. Hatta The Sun gazetesi, Cenk'in İngiltere'ye gelerek sağlık kontrolünden geçtiğini de yazdı.

Diğer medya organlarında da Cenk ile Everton arasındaki sözü edilen protokolün Noelden bir gün sonra yapılan 'Boxing Day' yani Boks Günü'nde (26 Aralık Salı) imzalandığı haberleri yer aldı.

Kulüpten alınan bilgilere göre ise Cenk Tosun dün Türkiye'de idi, bugün de Türkiye'de ve Everton ile şu an için herhangi bir şekilde anlaşma sağlanmadı.

Ancak Cenk'i 20 milyon Euro'ya satmayacağını 4 gün önce bir kez daha açıklayan Fikret Orman'ın; rakamın 30 milyon seviyelerinde olması durumunda oyuncunun da gitme isteğini dikkate alarak bu transfere onay vereceği en çok konuşulan konu. Bu transfer süreci olumlu veya olumsuz kesin olarak sonuçlanıncaya kadar Everton - Beşiktaş - Cenk Tosun üçgenindeki iddiaların her gün süreceği kesin gibi görünüyor.

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