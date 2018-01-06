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06.01.2018 17:55

Beşiktaş, Cenk Tosun transferinin detaylarını resmen açıkladı

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Beşiktaş, Cenk Tosun transferinin detaylarını resmen açıkladı
Beşiktaş, Cenk Tosun transferinin rakamlarını ve detaylarını resmen açıkladı.

DHA - Beşiktaş Kulübü, Everton UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'na kalırsa 750 bin, Cenk Premier Lig'de 25 maçta ilk 11 oynarsa 500 bin, 15 gol atarsa 500 bin, 25 gol de atarsa 1 milyon euro daha alacak

Beşiktaş Kulübü, Everton kulübü'nün 22 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Everton ayrıca ilave olarak 1 milyon 157 bin euro dayanışma katkı payı ödeyecek.

Siyah-beyazlı kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle;

"Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1.157.895 Avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.

BUNLARA EK OLARAK

Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500.000 Avro, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa 750.000 Avro ödenecektir.

Cenk Tosun Premier Lig'de en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500.000 Avro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)

Yukardaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halikarda 2.000.000 Avro'yu geçmeyecektir.

Ayrıca Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için

15 gol atarsa 500.000 Avro, 25 gol atarsa 1.000.000 Avro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.

Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5 'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir."

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