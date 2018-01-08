Beşiktaş Belediyesi ile ilgili yeni gelişme: O tarih belli oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yerine seçilecek isim perşembe günü belli olacak.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar'ın yerine gelecek yeni başkan seçimle belli olacak. Seçim için çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında, ismi Murat Hazinedar’la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırıldığı belirtilen Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi de var.

İçişleri Bakanlığı'nca Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan alınan Murat Hazinedar'ın yerine seçilecek yeni başkan, 11 Ocak günü saat 15.00'te yapılacak seçimle belli olacak.

Yeni başkanı seçmek için çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında, ismi Murat Hazinedar'la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırıldığı belirtilen Bağımsız İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi de var.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Murat Hazinedar'dan boşalan başkanlık makamına yeni bir ismin seçilmesi için izin vermişti. Valilik seçimin 11 Ocak günü saat 15.00'te Beşiktaş Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılmasına karar verdi.

Seçim için davet edilen meclis üyeleri arasında, Murat Hazinedar'la birlikte görevden uzaklaştırıldığı iddia edilen Hüseyin Avni Sipahi de yer aldı. Sipani kendisinin de davet edildiğini doğrulayarak, "Valilik beni de oy kullanmaya çağırdı. Demek ki hakkımda görevden uzaklaştırma kararı yok" dedi.

Karar tüm belediye meclisi üyelerine tebliğ edildi. Başkan adaylığı için meclis üyeleri Bülent Tatar ile Affan Keçeci'nin isimleri geçiyor.