  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
28.01.2018 11:55

Beş sanal para yükselmeye devam ediyor!

»
Beş sanal para yükselmeye devam ediyor!
En büyük hacimli beş sanal para yükselmeye devam ediyor.

DHA - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, piyasa hacmi en yüksek beş kripto parada yükselme trendi sürüyor.

Toplam 8,195 farklı piyasada işlem gören kripto para birimlerindeki son 24 saatlik işlem hacmi 22 milyar 222 milyon dolar olarak hesaplandı. En büyük beş sanal para biriminin değeri, son 24 saatte artarken, toplam piyasa hacmi düne göre 44 milyar dolar artarak 583 milyar dolara yükseldi. 

Kripto para piyasasının yüzde 34.2'sine sahip olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.59 artışla 11 bin 885 dolara çıkarken, piyasanın diğer en büyüklerinden Ethereum yüzde 9.26, Ripple yüzde 7.31, Bitcoin Cash yüzde 4.61 ve Cardano yüzde 9.22 yükseldi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa İstanbul günü rekorla kapattı26 Ocak 2018 Cuma 19:25
  • Japonlar karar aldı! Bitcoin'de hareketli dakikalar...26 Ocak 2018 Cuma 17:21
  • 14 milyon kişiye önemli uyarı: Bu tarihi kaçırmayın26 Ocak 2018 Cuma 11:16
  • 'Bu paralarla kaç milyon kişi makarna yiyecek, nankör olmayın'26 Ocak 2018 Cuma 09:55
  • Metal işçilerinin grevine "milli güvenlik" yasağı26 Ocak 2018 Cuma 09:31
  • İşsizlik Fonu son 5 yılda yüzde 5 nasıl eridi?26 Ocak 2018 Cuma 09:22
  • 250 milyon TL’lik ihaleye bir tek yandaş firma davet edildi!26 Ocak 2018 Cuma 09:04
  • Dolar haftanın son gününde yükselişe geçti26 Ocak 2018 Cuma 08:35
  • MADO’nun yarısı satıldı25 Ocak 2018 Perşembe 20:35
  • Borsa İstanbul’dan yeni rekor25 Ocak 2018 Perşembe 15:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti