En büyük hacimli beş sanal para yükselmeye devam ediyor.

DHA - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, piyasa hacmi en yüksek beş kripto parada yükselme trendi sürüyor.

Toplam 8,195 farklı piyasada işlem gören kripto para birimlerindeki son 24 saatlik işlem hacmi 22 milyar 222 milyon dolar olarak hesaplandı. En büyük beş sanal para biriminin değeri, son 24 saatte artarken, toplam piyasa hacmi düne göre 44 milyar dolar artarak 583 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasasının yüzde 34.2'sine sahip olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.59 artışla 11 bin 885 dolara çıkarken, piyasanın diğer en büyüklerinden Ethereum yüzde 9.26, Ripple yüzde 7.31, Bitcoin Cash yüzde 4.61 ve Cardano yüzde 9.22 yükseldi.