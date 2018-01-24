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24.01.2018 21:40

Beş günlük bilanço: Sosyal medyadan 150 gözaltı, 11 tutuklama

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Beş günlük bilanço: Sosyal medyadan 150 gözaltı, 11 tutuklama
PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle beş günde en az 150 kişi gözaltına alındı, 11 kişi tutuklandı.

Kütahya, Mardin, Diyarbakır, Muş, Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Ağrı, Mersin, Iğdır, Şanlıurfa, Bingöl ve Ardahan başsavcılıkları, harekatın ardından soruşturma başlattı.

Soruşturmalarda harekatla ilgili sosyal medya paylaşımlarında terör propagandası ya da yalan haber yaymakla suçlananlar takip edildi.

Buna göre hakkında gözaltı kararı verilenlerden 150’si gözaltına alındı. Yakalama kararı çıkarılan şüpheliler aranıyor.

Gözaltına alınanların arasında yazarlar, gazeteciler ve HDP yöneticilerinin fazlalığı dikkat çekiyor.

11 tutuklama

Muğla’da HDP Muğla İl Eş Başkanı Fatoş Ay ile HDP üyesi Mehmet Polat, Ağrı’da da bir kişi tutuklandı.

Kayseri’de emekli öğretmen Ali Ulvi Oğur tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğretmene ‘Türkiye’yi uluslararası alanda zayıf düşürmek ve ülke içerisinde iç karışıklık çıkarmak çabasıyla PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütü üst yönetimi talimatları doğrultusunda sosyal medya hesapları üzerinden yalan yanlış örgüt propagandasını içeren paylaşımlar yaparak, örgüte müzahir kitleleri kışkırtarak ülkede iç karışıklık meydana getirmek’suçlaması yöneltildi.

Soruşturmalar kapsamında şimdiye kadar 11 kişi tutuklandı.

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