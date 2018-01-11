Berna Laçin kızının fotoğrafını görünce o uygulamaya isyan etti!

Oyuncu Berna Laçin, devamlı olarak yaz saati uygulamasının hayata geçirilmemesi sonrasında yaşanan sorunları bir kez daha gündeme getirdi. Kızının karanlıkta çektiği fotoğrafı sosyal medyada gören ünlü oyuncu, tepki göstermekten kendini alamadı.

Kendisi de gece karanlığında okula giden bir çocuk annesi olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından saat uygulamasının hayata geçirilmemesi üzerinden yaşanan sorunlara bir kez daha parmak bastı. Yaşananlara toplum olarak kayıtsız kaldığımızı söyleyen ve bunu eleştiren ünlü oyuncu hesabından şunları yazdı:

BERNA LAÇiN: “NASIL ALIŞTIK ŞU SAÇMA…”

“Tipik bir ülkeyiz ama nasıl alıştık şu saçma saat uygulaması yüzünden çocukların zifiri karanlıkta okula gitmesine… Sabah kızım yoldan fotosunu atınca, razı gelişlerimden utandım”

KIZININ “GÜNAYDIN” TEMALI FOTOĞRAFI