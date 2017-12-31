Berlin'de hareketli dakikalar!

Almanya'nın Berlin kentindeki Hayvanat Bahçesi Tren İstasyonu'nda yoğun duman görülmesi üzerine, tren seferleri durduruldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Twitter adresinden açıklama yapan Alman polisi, Berlin'deki Hayvanat Bahçesi Tren İstasyonu'nda yoğun duman görüldüğünü ve bu nedenle tren seferlerinin durdurulduğunu belirtti.

Polis, bölgedeki çok sayıda kişinin kurtarıldığını da duyurdu. Dumanın sebebi henüz bilinmiyor.

Bu tren istasyonu, geçen sene Noel zamanı terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgeye çok yakın. 19 Aralık 2016'da Berlin’de Noel pazarına giren TIR 12 kişinin ölümüne neden olmuştu.