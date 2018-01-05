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05.01.2018 21:25

Berkin'in doğum gününde 'yok artık' dedirten tutuklama!

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Berkin'in doğum gününde 'yok artık' dedirten tutuklama!
20 Aralık’ta evi özel harekat polisleri tarafından basılan İstanbul Üniversitesi öğrencisi ve Devrimci Gençlik Dernekleri Başkanı Berkay Ustabaş, “Berkan Elvan’ın cenazesine katılmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklanan Ustabaş’ın evinde bulunan Yolculuk Gazetesi, Adalılar grubunun albümü ve Kızıldere’de katledilen Mahir Çayan ile 9 devrimcinin fotoğrafları Ustabaş’ın tutuklanmasına gerekçe gösterildi.

DOĞUM GÜNÜNDE TUTUKLANDI

Öte yandan, Haziran Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polis tarafından katledilen Berkin Elvan’ın bugün doğum günü olması ve tutuklamanın bugüne denk getirilmesi dikkat çekti.

‘AHDIMIZ VAR, TUTUKLAMAYA SEVKEDECEĞİM’

Yolculuk Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Ustabaş’ın avukatı Erman Öztürk, tutuklamayla ilgili şu sözleri sarfetti:

“Savcılık ifadesinde müvekkil demokrat bir kişi olduğunu, evden çıkan kitap ve gazetenin yasal olduğunu ifade etmiştir. Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığını, cenazeye katılmanın suç olmadığını söylemiştir. Dosya içeriğine yönelik kısıtlama olmasından kaynaklı göremesek de müvekkile dönük tutuklanmayı gerektirecek hiçbir delil olmamasına rağmen savcı açıkça ‘Ahdımız var.Tutuklamaya sevk edeceğim’ dedi. Polis de savcı da müvekkilin ‘DHKP-C’ ile ilgisi bulunmadığını bildiği halde, ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklamaya sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği de tutukladı. Bu tutuklama hukuki değildir. Polisin verdiği kararı maalesef savcı ve hakim uygulamıştır.”

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