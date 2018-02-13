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13.02.2018 22:20

Berberoğlu'nun eşinden buruk açıklama!

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Berberoğlu'nun eşinden buruk açıklama!
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesinin arından adliye önünde Berberoğlu'nun avukatı, milletvekilleri ve eşi Oya Berberoğlu açıklama yaptı. 

Eşi Oya Berberoğlu,"Adalete güveniyorum Enis'in en kısa zamanda tahliye olmasını bekliyorum" dedi. Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün ise, "Tahliye olmaması bizim için büyük bir sorun. Biz tahliye için öncelikle 3. Ceza  Dairesi'ne başvuracağız. Bundan sonra dosya Yargıtay'a gidecek" diye konuştu.


"BURUK BİR SEVİNÇ OLDU"


Oya Berberoğlu da yaptığı açıklamada, "Buruk bir sevinç oldu. Ama tamamına en kısa süre ulaşacağına inanıyorum. Bir an önce Enis'in tahliye edilmesini bekliyorum. En güzeli avukatımız da anlattı, o vicdanlarda yaraydı gerçekten. Enis'in casus, terör örgütüne yardım falan suç isnatları çöktü, bitti. Yoktu öyle bir şey zaten. Ona sevindik. En azından üzerimizdeki o manevi yük kalkmış oldu. . Adalete güveniyorum Enis'in en kısa zamanda tahliye olmasını bekliyorum" dedi. DHA
 

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