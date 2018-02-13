Berberoğlu kararını kürsüde öğrendi: Asla kabul etmiyorum!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grubuna seslendi.

Enis Berberoğlu'na verilen 5 yıllık hapis cezasını grup toplantısında öğrenen Kılıçdaroğlu "Asla ve asla kabul etmiyorum. Hiç üzülme Enis kardeşim. Adımın Kemal olduğu kadar eminim. Sen bu dava sürecinden beraatla çıkacaksın' diye konuşu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında Erdoğan ve Başbuğ arasında devam eden ' Afrin siyasete alet edilmesin' tartışmasına " Afrin operasyonu devletin operasyonudur, siyasetin değil. Bunu kimse unutmasın" diyerek katıldı.

Kılıçdaroğlu konuşmasının başında bugün karar çıkması beklenen Enis Berberoğlu davasına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu "Elde hiç somut belge yok. Ama Enis Berberoğlu içeride. Ona da buradan selam gönderiyorum" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satır başları;

Sen misin yazı yasan sen misin kalim oynatan deyip onları mahkeme önüne çıkarırsanız kimsi endişe etmesin gönlümüz görüşümüz o gazetecilerin yanında.

Enis Berberoğlu hapishanede esir konumunda. Buradan Enis Berberoğlu’na da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hiç meraklanma, hiç meraklanma.

Hatırlar mısınız, 17 Aralık 2017’deki grup toplantısında Man Adası belgelerini açıklamıştım. Bunları Recep Bey’e sormuştum. Seni önüne gelen herkes kandırır ama bu gariban kardeşinizi kimse kandıramaz.



"NİYE ÇIKMIYORSUN KARŞIMA?"

Sen cevap verinceye kadar bu soruları sana sormaya devam edeceğim. Dünya kadar televizyonun da niye çıkmıyorsun karşıma? Her firavunun bir Musa'sı var. O firavunun Musa'sı da benim. Yalan üzerine siyaset yapmıyoruz. Sanıyor ki ben çok bağıracağım, Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Sen kim oluyorsun da bize geri adım attıracaksın. Ben vatandaşın hakkını sonuna kadar savunuyorum.

Esnaf ziyareti yaptım, bu da hemen gitmiş koşa koşa enaf ziyareti yapmış. Beni takip et Recep Tayyip Erdoğan. İnsanlar geçimsizlikten kendilerini yakıyorlar. Bu Ankara'daki beylerin ar damarı var mı?

1 milyon 293 bin vatandaşımız bankalar tarafından kara listeye alınmış durumda. Ben bunları söyleyince çok alınıyorlar. Bu sefer ben değil Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Manşetten bir haber veriyor. Son 3 yılda en büyük 1000 sanayi kuruluşu bankalara 10 milyar 800 milyon lira bankara faiz ödedi diyor. Yakasını tefecilere kaptırmış. Tefecilere hizmet eden iktidar, bu iktidardır. Seni tefeciler de kandırıyor. Sevgili Recep Bey, yüksek faizle senden para çekiyorlar. Sen onlara hizmet eder konuma geldin.

Sen tefecilere hizmet edip 149 milyar dolar faiz ödersen bu ülkede kim yatırım yapacak.

Sadece İstanbul'da 1 milyonun üstündeki haneye su ve doğalgaz verilmiyor. Türkiye'yi 15 yılda hangi noktaya getirdiğini milletimin vicdanına bırakıyorum. Bunların derdini kim dile getiriyor. Bizler getiriyoruz.

KERKÜK'TEKİ TÜRKMENLERİN ÖLDÜRÜLMESİ

Kerkük'ün bizim için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Onlara her zaman her ortamda destek verdik. Biz onların yaptığı gibi laf ebeliği yapmıyoruz. Kerkük'te Türkmenler sistemli bir şekilde öldürülüyor. Recep Bey duysun, Dışişleri Bakanı da duysun. Ocak ayı içinde 2 değerli Türkmen lider öldürüldü. Hükümetten bir laf duydunuz mu? Recep Bey bir şey söyledi mi? Haberi bile yoktur. Biz CHP'yiz, biz milletin partisiyiz.

Bir devleti güçlü kılan ekonomisidir. Ekonominiz güçlüyse güçlüsünüz.

"VATANİ GÖREVDİR BUNUN ADI, PARTİ GÖREVİ DEĞİLDİR"

Ordumuzun Afrin'de yaptığı harekatı destekledik. Ordumuzun yaptığı mücadele Türk halkının mücadelesidir, Erdoğan'ın mücadelesi değildir. Vatani görevdir bunun adı, parti görevi değildir. Siz vatani görevi parti görevine dönüştürüyorsunuz. Son 13 yılda Türkiye'nin DNA'sı ile oynandı. Ordu, Ergenekon, Balyoz operasyonlarını kim yaptı? FETÖ'nün ordunun içinde yuvalanmasını sağlayanlar hangi şerefsizlerdi? Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse attılar. Devletin bütün sırlarına vakıf olan bir adamı terörist diye hangi şerefsizler hapse attılar. Kalkmış bana şereften namustan bahsediyor. Şeref ve namus yoksunu bir insan, şeref ve namustan söz edemez. Her türlü desteği verdiler. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 komutan istifa etmek zorunda kaldı.

Neymiş Recep Bey kahramanmış. Ne kahramanı? Kendi toprağında IŞİD'in desteği ile kaçan korkaktır. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en korkak adamısın. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken IŞİD'le iş birliği mi yaptın, yoksa korktun mu? Gözlerinden öperek söylüyorum, sen IŞİD'den mi korktun, yoksa iş birliği mi yaptın?

"AFRİN DEVLETİN OPERASYONUDUR, SİYASETİN DEĞİL"

Afrin operasyonu devletin operasyonudur, siyasetin değil. Muhatapları ile gidip görüşen iki önemli devlet bürokratı vardır. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dır ve Hakan Fidan'dır. Bu ikisi Moskova'ya da gittiler, Amerika'ya da gittiler, Avrupa'ya da gittiler. Hava desteğini de bunların sayesinde aldılar. Dünyanın en korkak adamı kahraman olacak.

Devleti yönetenler az ve öz konuşurlar. Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı konuşmazlar. Çünkü, devlet öyle yönetilmez.