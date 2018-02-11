"Berberoğlu Davası adaletsizliğin sembolüdür"

Yarkadaş: "Milletvekili arkadaşımız Enis Berberoğlu, cezası bozulduğu halde tahliye edilmiyor. Buna son verin; biz adalet istiyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu Davası'nın tam bir adaletsizlik örneği ve sembolü olduğunu söyledi.

Enis Berberoğlu'nu Maltepe L Tipi Cezaevi'nde ziyaret ettikten sonra açıklama yapan CHP'li Yarkadaş, görüşmeye ilişkin notları aktardı. CHP'li Yarkadaş, Enis Berberoğlu'nun Afrin şehitleri için duyduğu üzüntüyü paylaştığını ve şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti.

"ADALETSİZLİĞE SON VERİN"

Berberoğlu'nun salı günü Kartal İstinaf Mahkemesi'nde duruşmasının olduğunu da hatırlatan Yarkadaş, "Dokuz aydır süren adaletsizliğin o gün son bulmasını istiyoruz" dedi.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Arkadaşımız Berberoğlu dokuz aydır, haksız - hukuksuz bir şekilde ve hakkında hiçbir delil olmadığı halde, yayınlanan bir haberden dolayı tutuklu. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nu tutuklayabilmek için üst sınırdan 25 yıl hapis cezası verdi. Ceza hukuki değil siyasiydi. İstinaf Mahkemesi ise bu haksız cezayı aylar sonra bozdu. Ancak mahkeme heyeti, 'Suç yoktur' dediği halde iktidarın hışmına uğramamak için tahliye edemedi. Cezayı bozan hakim ise tahliye kararı vermemesine rağmen iktidarın gazabına uğradı ve sürgün edildi. Berberoğlu şu an İstinaf Mahkemesi'nin de tescil ettiği üzere, suçu olmadığı halde ceza çekiyor. İstinaf Mahkemesi 'Berberoğlu casusluk suçu işlememiştir' diyor ancak tahliye edemiyor. Bu saçmalığın salı günü sona ermesini bekliyoruz."

"ADALET CAN ÇEKİŞİYOR"

Berberoğlu için adalet istediklerini belirten Yarkadaş, "Milletvekili arkadaşımızın içeride geçen her bir saniyesi bile adalet kavramına işkencedir; zulümdür eziyettir. Adalet can çekişiyor" dedi.

YENİ YÖNETİME BAŞARI DİLEDİ

Yarkadaş, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile yaptığı görüşmede partilerinin 36. Olağan Kurultayı'nı değerlendirdiklerini de ifade etti. CHP'li vekil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Enis Berberoğlu, 36. Olağan Kurultayı yakından izlediğini ve çıkan sonuçları da değerlendirdiğini ifade etti. Kendisini PM Onur Üyesi seçen tüm delegelere teşekkür dileklerini iletti. Göreve başlayan Parti Meclisi Üyesi arkadaşlarımıza ve oluşacak olan MYK’ya da başarılar diledi. Enis Berberoğlu, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin Cumhuriyet Halk Partisi’nde olduğunu ifade etti. Sağlığı ve morali yerinde. Herkese selamlarını yolladı."