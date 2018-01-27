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27.01.2018 19:35

Benzinde rekor!

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Benzinde rekor!
Benzinde rekor: Litre fiyatı 6 lirayı geçtiBenzin, peş peşe gelen zamların ardından ilk kez 6 lirayı geçerek Hakkari’de 6.02 lirayı gördü.

Benzin, son yapılan 12 kuruşluk zam sonrasında ilk kez 6 lira sınırını aştı. Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde 1 litre benzinin fiyatı zam sonrasında 6.02 liraya yükseldi.

MOTORİNE DE ZAM BEKLENİYOR

Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artması, benzinin ardından motorinde de zammı tetikledi. Sektör temsilcileri, motorinde hafta başında 8-10 kuruş arasında zammın gündeme geldiğini belirterek, net rakamın bugün belli olacağını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, dolar kurunun düştüğü, brent petrolün 70 dolarlar düzeyinde seyrettiği bir dönemde benzine ve motorine peş peşe gelen zamlar, kafa karışıklığını da tepkileri de artırdı.

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