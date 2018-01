'Benim Kedilerim' Zülfü Livaneli'de

Karikatür ve grafik alanında birçok önemli çalışmalara atan Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun “Benim Kedilerim” adlı resim sergisi, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Uluslararası üne sahip sanatçı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun en önemli yapıtlarından oluşan “Benim Kedilerim” adlı resim sergisi Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin yoğun katılımıyla açıldı. Sanat eleştirmeni İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde açılan sergiye sanatçının yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya katıldı.

Resimleri dünyanın en önemli dergilerinden The New Yorker ve Forbes’da kapak olan, iki resmi Unicef tarafından kartpostal olarak yayımlanarak binlerce adedi dünyanın her yerinde dağıtılan Ekşioğlu, yıllardan beri tanıdığı ve iki kitabının kapağında emeği geçtiği Zülfü Livaneli’nin adını taşıyan kültür merkezinde sergi açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok ödülün sahibi olan sanatçının en ünlü kedi resimlerinin yer aldığı sergi, Çankayalılarla buluşurken sanatçının özel seçkilerden oluşturduğu resimler sanatseverlere görsel bir sanat şöleni sunuyor.

Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun her biri özel bir seçki niteliği taşıyan Benim Kedilerim adlı sergisi, 10 Şubat’a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde görülebilecek.