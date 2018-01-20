Belli Değil 8 

Sayılı günlerin misafiriyiz

Sofra belli değil, aş belli değil

Meçhul bir ülkenin denizindeyiz

Kuru belli değil, yaş belli değil

Gözler kapıdadır, bir dost beklenir

Bir zil çalar ise kalp ümitlenir

Süslü tabaklarda acılar yenir

Hazan belli değil, kış belli değil

Recep Tayyip, Kudüs kavgasındadır

Şimdi EYY! sırası Bay Trump’dadır

Her zaman bir düşman aramaktadır

Cahar belli değil, şeş belli değil

Başbakan koltuğu ortada kaldı

Binali Yıldırım sarardı soldu

Muhalif partiler saçını yoldu

Âmâ belli değil, şaş belli değil

Mahdumla birader, dünür, enişte

Eller avro sayar, gözleri fişte

AKP eriyor, Reis telaşta

Hamam belli değil, duş belli değil

Kuruttu bahçeyi Devlet Bahçeli

Ya mersiye okur ya da yalelli

Neye uzandıysa boş kaldı eli

Hanım belli değil, eş belli değil

Esip köpürüyor Soylu Süleyman

Emir yüce yerden dinlemez ferman

Her taraf muhalif, her taraf düşman

Kaya belli değil, taş belli değil

AKP çözüldü, çöktü rüyası

Gözleri görmüyor, valeyi, ası

Ne Sarraf kasası, ne Man Adası

Dolu belli değil, boş belli değil

Hükümet sözcüsü sözlük fakiri

Karşılık bulmuyor söyledikleri

Bay Bekir Bozdağ’ın makûs kaderi

Karga belli değil, kuş belli değil

Diyanet, İslam’ı tarumar etti

Yasayı, töreyi, dini kirletti

Tivitle, mesajla nikâh feshetti

Çene belli değil, diş belli değil

Sanki Man Adası gömüldü suya

Ünlü tayfalar da yattı uykuya

Dayadı sırtını sağlam dayıya

Amel belli değil, iş belli değil

En yeni partimiz İyi Parti’dir

Elmadır, armuttur, muzdur, eriktir

Meclisin yolları çetindir, diktir

Rüya belli değil, düş belli değil

Kudüs elden gitmiş, yanar Müslüman

Trump’la oynaşır Kral Bin Salman

Pazarlık sürüyor, sırada İran

Güreş belli değil, tuş belli değil

Biçare vatandaş et kuyruğunda

Gönlü pirzolada, gözü nuarda

Yarını düşünür kahvede, falda

Gerdan belli değil, şiş belli değil

Sorun katlanıyor kaçak sarayda

Çare Atatürk’tür, çözümler O’nda

Yürümek gerekir O’nun yolunda

Ayak belli değil, baş belli değil