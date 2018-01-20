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20.01.2018 19:00

Belli Değil 8 

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Dr. Beşir Doster

Sayılı günlerin misafiriyiz
Sofra belli değil, aş belli değil
Meçhul bir ülkenin denizindeyiz
Kuru belli değil, yaş belli değil

Gözler kapıdadır, bir dost beklenir
Bir zil çalar ise kalp ümitlenir
Süslü tabaklarda acılar yenir
Hazan belli değil, kış belli değil

Recep Tayyip, Kudüs kavgasındadır
Şimdi EYY! sırası Bay Trump’dadır
Her zaman bir düşman aramaktadır
Cahar belli değil, şeş belli değil

Başbakan koltuğu ortada kaldı 
Binali Yıldırım sarardı soldu
Muhalif partiler saçını yoldu
Âmâ belli değil, şaş belli değil

Mahdumla birader, dünür, enişte
Eller avro sayar, gözleri fişte
AKP eriyor, Reis telaşta
Hamam belli değil, duş belli değil

Kuruttu bahçeyi Devlet Bahçeli
Ya mersiye okur ya da yalelli 
Neye uzandıysa boş kaldı eli 
Hanım belli değil, eş belli değil

Esip köpürüyor Soylu Süleyman
Emir yüce yerden dinlemez ferman
Her taraf muhalif, her taraf düşman
Kaya belli değil, taş belli değil

AKP çözüldü, çöktü rüyası
Gözleri görmüyor, valeyi, ası
Ne Sarraf kasası, ne Man Adası
Dolu belli değil, boş belli değil

Hükümet sözcüsü sözlük fakiri
Karşılık bulmuyor söyledikleri
Bay Bekir Bozdağ’ın makûs kaderi
Karga belli değil, kuş belli değil

Diyanet, İslam’ı tarumar etti
Yasayı, töreyi, dini kirletti
Tivitle, mesajla nikâh feshetti
Çene belli değil, diş belli değil

Sanki Man Adası gömüldü suya
Ünlü tayfalar da yattı uykuya
Dayadı sırtını sağlam dayıya
Amel belli değil, iş belli değil

En yeni partimiz İyi Parti’dir
Elmadır, armuttur, muzdur, eriktir
Meclisin yolları çetindir, diktir
Rüya belli değil, düş belli değil

Kudüs elden gitmiş, yanar Müslüman 
Trump’la oynaşır Kral Bin Salman
Pazarlık sürüyor, sırada İran
Güreş belli değil, tuş belli değil

Biçare vatandaş et kuyruğunda
Gönlü pirzolada, gözü nuarda
Yarını düşünür kahvede, falda
Gerdan belli değil, şiş belli değil

Sorun katlanıyor kaçak sarayda
Çare Atatürk’tür, çözümler O’nda
Yürümek gerekir O’nun yolunda
Ayak belli değil, baş belli değil

 

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