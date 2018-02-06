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07.02.2018 02:05

Belediye sözünden döndü: Beşiktaş-Adalar seferi için çalışmamız yok

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Belediye sözünden döndü: Beşiktaş-Adalar seferi için çalışmamız yok
Şehir Hatları, yılbaşında kaldırılan Beşiktaş-Adalar vapur seferlerinin tekrar açılması için herhangi bir çalışma olmadığını açıkladı.

Seferler, ‘yeterli yolcu yok, zarar edilir’ gerekçesiyle kaldırılmıştı.

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) ve Adalar belediyesi meclis üyesi Avedis Kevork Hilkat, seferlerle ilgili soru önergesi vermiş, önergeyi yanıtlayan AKP Grup Başkan Vekili Yardımcısı Aydın Düzgit, “Şehir Hatları genel müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak” demişti. Şehir Hatları, Twitter’dan seferlerinin durdurulduğu yönündeki paylaşımını da silmişti.

Ocak ayının sonunda açıklanan yeni programda, açıklandığının aksine Beşiktaş’tan Adalar’a ya da Adalar’dan Beşiktaş’a giden sefer yer almamıştı.

BBC Türkçe’den Onur Erem’in bilgi edinme başvurusuna yanıt veren İBB, “Planlama kapsamında belirtilen hatla ilgili çalışmamızın bulunmadığını bilgilerinize sunarız” dedi.

Şehir Hatları’nın son 10 yıldaki kar-zarar oranlarını da aynı şekilde yanıtlamayan İBB, “Başvuru içeriğinde talep edilen bilgiler şirket politikamız gereğince paylaşılmamaktadır”ifadelerini kullandı.

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