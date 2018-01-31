  • BIST 119.303
  • Altın 162,410
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
31.01.2018 01:40

Belediye önünde kendini yakan işsiz: Maaşım 300 lira olsun ama...

»
Belediye önünde kendini yakan işsiz: Maaşım 300 lira olsun ama...
Balıkesir’de belediye önünde kendini ateşe veren işsiz, evinin faturalarını arkadaşının yatırdığını, eski hükümlü olduğu için iş bulamadığını belirterek “Aileme helal ekmek götürmek istedim” dedi.

Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan Mustafa Birgül, iş taleplerine olumsuz yanıt alınca Altıeylül ve Karesi belediyelerinin bulunduğu bina önünde kendini yakmıştı.

Vücudunda yüzde 15 yanık oluşan Birgül daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak yanık tedavisine başlanmıştı. Adam buradan da Yeni Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

‘Evime helal ekmek götürmek istedim’

Balıkesir’de yayın yapan yerel Yenisöz gazetesine konuşan Birgül, eski bir hükümlü olduğu için iş bulmakta zorlandığını, çalmadık kapı bırakmadığını belirterek şunları söyledi: “İş bulmakta zorlanıyorum. Bu zamana kadar çalmadığım kapı, konuşmadığım kişi kalmadı. Valiliğinden tutunda kaymakamlığa, belediyesinden AK Partili yöneticilerine kadar defalarca herkesten iş istedim. Önümde iki seçenek vardı; ya iş bulup aileme bakacaktım ya da eski bir hükümlü olduğum için gayrimeşru işlere bulaşıp, tetikçilik yapacaktım. Ben aileme helalinden ekmek götürmek istedim.”

‘İbreti alem olsun diye kendimi yaktım’

Birgül, borçlardan dolayı elektriğinin ve doğalgazının kesileceğini ifade ederek şunları kaydetti: “Belki de bugün evimin suyunu, elektriğini, doğalgazını kesmeye gelmişlerdir. Geçen ay elektrik paramı bir arkadaşım yatırdı. Üç kez kaymakam beyle görüştüm. Organize Sanayi Bölgesi’ne yönlendirdiler, arıyorum bana göre iş olmadığını söylüyorlar. Koca OSB’de bana göre iş yok mu? AK Parti İl Başkanlığı’na, ilçe başkanlıklarına da gittim. Sekiz yıl ceza yattım hiç bu kadar bunaldığımı hatırlamıyorum. Bir aydan beri delirecek gibiydim. Öyle yapıyorum olmuyor böyle yapıyorum. Taş taşıyayım, çöpçülük yapayım ama işim olsun. Maaşım 300 lira, 500 lira olsun ama bir işim olsun. Yakınlarıma yük olmak istemiyorum. İbreti alem olsun diye kendimi yaktım. Numune olayım.”

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mide bulandıran görüntülerin ardından flaş gelişme!30 Ocak 2018 Salı 20:47
  • Cübbeli'nin damadından otomatik silahlı paylaşım30 Ocak 2018 Salı 20:38
  • İstanbul Tabip Odası'ndan TTB'ye destek30 Ocak 2018 Salı 20:18
  • Halkın tepkisi üzerine tarihi kuledeki projeyi durdurdular!30 Ocak 2018 Salı 19:42
  • 'Şeriata gidelim' diyen tacizci öğretmen hakkında flaş gelişme30 Ocak 2018 Salı 19:35
  • Kilis'e bir roket daha... Valilik Konağı yakınına atıldı!30 Ocak 2018 Salı 18:24
  • Sarıyer'de tombala çadırına polis baskını30 Ocak 2018 Salı 17:16
  • Kan donduran olay: Rezilliğine "cahillik" dedi30 Ocak 2018 Salı 17:00
  • Kilis'te hastane yakınına roket atıldı30 Ocak 2018 Salı 16:44
  • TSK'dan Afrinlilere üç dilde birlik çağrısı30 Ocak 2018 Salı 16:43
    • FOTO GALERİ
    • -40 derece havada mini etek giyince...
    • Yiyeceklerin taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?
    • Gülben Ergen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
    VİDEO GALERİ
    • Akıllı telefonla çekilen Soderbergh filminden fragman geldi
    • Tuvaletini yaparken dövüp, parasını gasp ettiler
    • Kiles'te hastane yakınlarına roket atıldı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti