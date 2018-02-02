  • BIST 119.214
  • Altın 162,377
  • Dolar 3,7429
  • Euro 4,6828
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
02.02.2018 11:10

'Belediye başkanı olmak için kimse PM’ye girmeye kalkmasın'

»
'Belediye başkanı olmak için kimse PM’ye girmeye kalkmasın'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, 36. olağan kurultayın demokrasi şenliği havasında geçmesini istedi.

İKLİM ÖNGEL - CUMHURİYET - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay öncesinde il başkanlarını Genel Merkez’de topladı. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun 52 kişilik anahtar listeyle çarşaf liste olacağı işaretini verdiği ancak son kararı delegenin vereceğini söylediği öğrenildi. İl başkanları ise rekor PM başvurusu için imza kriteri getirilmesi önerisinde bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay öncesinde il başkanlarını Genel Merkez’de topladı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 3 saat süren toplantıda kurultay ve 2019 süreci konuşuldu. Edinilen bilgiyle 77 il başkanının katıldığı toplantıda, Kılıçdraoğlu’nun il başkanlarının etki altında kalmaması için hiçbir MYK üyesini toplantıya almadığı öğrenildi. İl başkanlarından sıralarına koyulan zarflara PM için düşündükleri beş ismi yazmaları istendi.

PM’de yer almasını istedikleri 5 ismi yazan başkanlar zarfları salona konulan sandığa attı. Kılıçdaroğlu yapacağı listede il başkanlarının yazdığı isimleri de değerlendireceğini belirtti. Yaklaşık 20 il başkanının söz aldığı toplantıda il başkanları, en az 600 ile rekor PM adaylığını gündeme getirdi. İl başkanları, kurultaydan kısa süre sonra tüzük kurultayının toplanması ve PM adaylığı için de il ve genel başkanlık gibi imza kriteri getirilmesi gerektiği önerisinde bulundu.

3 başkan blok istedi

Toplantıda 3 il başkanının blok liste önerdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu ise tüzüğün çarşaf listeyi öngördüğünü, eğilimin de bu yönde olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, PM için 52, Bilim Yönetim Kültür Platformu için de 12 kişilik bir liste hazırlayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu il başkanlarını, “Milletvekili, belediye başkanı olmak için hiç kimse PM’ye girmeye kalkmasın” diye uyardı. Kılıçdaroğlu, özellikle de CHP’nin milletvekili çıkaramadığı illerin yer alacağı bir anahtar liste yapacağını anlattı. Kılıçdaroğlu, “Bölgesel dengeler derken, büyükşehirlerde oturanları yazmayacağız. O bölgede yaşayan isimlere ağırlık vereceğiz. Bunu yaparken yönetime girecek arkadaşlarımızın örgütten gelmesine öncelik vereceğiz. Ancak, kendi alanında uzman, liyakatlı parti dışından da isimler listeye girebilir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akın: Hükümet yetkilileri başka ülkede mi yaşıyor?02 Şubat 2018 Cuma 10:29
  • Tanal: OHAL KHK'ları darbe bildirisi niteliğinde!02 Şubat 2018 Cuma 10:26
  • Gürer: Reklama giden paranın hesabı yok!02 Şubat 2018 Cuma 10:21
  • CHP'li Topal, Karaborsaya düşen ilaçları gündeme getirdi02 Şubat 2018 Cuma 10:18
  • CHP'li Akkaya, Beykoz'un sorununu Meclis'e taşıdı02 Şubat 2018 Cuma 09:59
  • İktidarın hedefi olan Furkan Vakfı'ndan Erdoğan'a sert yanıt02 Şubat 2018 Cuma 09:55
  • "OHAL değil, oyalama komisyonu"02 Şubat 2018 Cuma 09:55
  • CHP'li Arslan: Özkan suçluluk psikolojisi taşıyor!02 Şubat 2018 Cuma 09:49
  • İşte Erdoğan'ın 'seçim ittifakı'nda yeni planı!02 Şubat 2018 Cuma 09:19
  • 'Saray’a soru sormak da yasak!02 Şubat 2018 Cuma 09:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti