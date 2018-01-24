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24.01.2018 05:15

Belçim Bilgin'den iddialı açıklama

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Belçim Bilgin'den iddialı açıklama
Belçim Bilgin, 'İsteseydim BKM’nin bütün filmlerinde, dizilerinde oynardım' dedi.

Belçim Bilgin, geçtiğimiz günlerde Kopenhag’da galası yapılan başrollerinde Oscarlı usta oyuncu Ben Kingsley ve Jacqeuline Bisset ile beraber rol aldığı, Türkçe’ye komplo olarak çevrilen “Backstabbing for beginners” filmi ile ilgili Her Şey Bu Masada programında açıklamalar yaptı.

Henüz 23 yaşındayken Yılmaz Erdoğan ile nikah masasına oturan Belçim Bilgin Erdoğan, o günlerde kendisine “BKM’nin gelini” gözüyle bakıldığını söyledi “İsteseydim BKM’nin bütün filmlerinde, dizilerinde oynardım” dedi. Eşi Yılmaz Erdoğan’la 2013 yılında kamera karşısına geçen Belçim Bilgin Erdoğan, o günlerde neler yaşadığını, eşiyle aynı filmde oynadığından dolayı seyirci tarafından nasıl acımasızca eleştirildiğini ilk defa tüm samimiyeti ile anlattı. Kelebeğin Rüyası filminin hikayesini eşi Yılmaz Erdoğan ile ilk tanıştıkları günlerde nasıl ortaya çıkardıklarını, ikisi için önemini anlattı.

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