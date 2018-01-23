Belçim Bilgin: Kendimi şanslı hissediyorum

Belçim Bilgin’in başrolünü Theo James ve Ben Kingsley ile paylaştığı ‘Backstabbing for Beginners’ (Komplo) filminin prömiyeri önceki akşam Danimarka’da yapıldı.

Genç bir Birleşmiş Milletler temsilcisi olan Soussan’ın gerçek hikayesini konu alan politik gerilim türündeki filmin prömiyerine Tuvanam imzalı elbiseyle katılan Bilgin, dikkatleri üzerine çekti. Bilgin film için, “Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Kendimi çok şanslı hissediyorum” diye konuştu. Filmde Nashim karakterini canlandıran Bilgin, ismini uluslararası projelerde de duyurmaya devam ediyor. ‘Backstabbing for Beginners’ (Komplo) martta Türkiye’de, nisan ayında ise Los Angeles’ta vizyona girecek.