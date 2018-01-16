Belçika'da patlama! Yaralılar var

Reuters haber ajansının haberine göre Belçika'nın Antwerp kentinde bir patlama meydana geldi.

Reuters'ın haberine göre Antwerp kentinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu çevredeki binaların da hasar gördüğü belirtildi. Polisin patlamanın terör saldırısı olduğunu düşünmediği açıklanırken olayın nedeni henüz belirlenemedi.