Belçika'da patlama! Yaralılar var

Reuters'ın haberine göre Antwerp kentinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu çevredeki binaların da hasar gördüğü belirtildi. Polisin patlamanın terör saldırısı olduğunu düşünmediği açıklanırken olayın nedeni henüz belirlenemedi.
Reuters'ın haberine göre Antwerp kentinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu çevredeki binaların da hasar gördüğü belirtildi. Polisin patlamanın terör saldırısı olduğunu düşünmediği açıklanırken olayın nedeni henüz belirlenemedi.
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