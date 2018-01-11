Bektaşoğlu yeniden Meclis'te

Bypass ameliyatı geçiren CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, tedavisinin ardından 2 ay sonra ilk kez TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelere katıldı. Bektaşoğlu, CHP ve diğer partilerden milletvekillerinin geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

Gündem maddeleri görüşülürken söz alarak bir konuşma yapan Bektaşoğlu, sağlığına kavuşmuş olarak toplantılara katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, kendisini bu süreçte yalnız bırakmayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve Giresunlulara teşekkür etti.

Milletvekili Bektaşoğlu “tedavim süresince yaptığınız ziyaretlerle, yolladığınız mesajlarla, iyi dilek ve dualarınızla sağlığıma kavuştum. Sağ olun, var olun. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Genel Merkez yöneticilerimize, grup başkan vekillerimize, grubumuza, diğer parti gruplarındaki arkadaşlarıma, hepinize çok teşekkür ediyorum. En özel teşekkürü de canımdan çok sevdiğim, temsil etmekten onur duyduğum sevgili Giresunlu hemşehrilerime, sivil toplum kuruluşlarına, basınımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin başkan ve yöneticilerine, kadın ve gençlik kollarına ediyorum” diye konuştu.

CHP Milletvekili Bektaşoğlu konuşmasını “bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yenilenmiş yüreğimle, gür bir sesle, mücadele azmi ve kararlılığıyla dolu olarak daha iyi yaşanabilir bir Türkiye için, halkımızın mutluluğu için mücadeleye kaldığım yerden devam edeceğim” diye tamamladı.

Konuşmasını alkışlarla tamamlayan Bülent Bektaşoğlu’na genel kurulu yöneten TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı da geçmiş olsun dileklerini iletti ve “hoşgeldiniz, çok geçmiş olsun, burada gözlerimiz sizi aradı “ dedi.

Bülent Bektaşoğlu, konuşması alkışlarla tamamladı.

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, 3 Kasım 2017 tarihinde Ankara Güven Hastanesi’nde Bypass ameliyatı olmuş ve kalbe giden 5 damarına cerahi müdahale yapılmıştı.