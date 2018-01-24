Beklenen kar yağışından sonra trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

Kış başından beri “Ha geldi, ha gelecek” diye beklenen kar yağışının aralıklarla devam ettiği İstanbul’da, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı.

Zaman zaman tipiye dönüşen kar özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk saat 19.17 itibariyle yüzde 74 oldu. İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içinde etkisini artırdı. Kar nedeniyle yerler kısa sürede beyaza bürünürken. Rüzgarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, karın akşam saatlerine kadar süreceği tahmininde bulunmuştu.