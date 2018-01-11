Beklenen kar sömestir tatilinde geliyor

En çok merak edilen konuysa milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı... İşte yurt genelinde hava durumu...
Kar ne zaman yağacak? Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yurt genelinde düşüyor, kar yağışı içinse artık geri sayım başladı. Meteoroloji, sis, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyarıyor. İşte yurtta hava durumu hakkında detaylar…
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Antalya’nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (cuma) sabah saatlerinde Doğu Anadolu’da yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
SÖMESTIR TATİLİNE DİKKAT!
Prof. Orhan Şen, Twitter’dan açıklama yaptı: “19-23 Ocak tarihlerinde Batı bölgelerimiz dahil olmak üzere önemli kış şartları hüküm süreceği görünüyor. Tabii yuzdesi düşük takip edeceğiz. Pazar günü ve Pazartesi günü Türkiyenin büyük bölümünde kar yağışı görülecek Marmara bölgesinin Edirne Kırklareli ve Doğusuda dahil. İstanbul’da bugün ÖS yağmur başlar Pazar akşamı Karla Karışık Yağmur ve KAR olur Pazartesi ÖS yağmur devam eder. Pazar günü gelecek soğuk ve KAR çok kuvvetli değil. 20 Ocak da gelecek olan sistem daha kuvvetli 3-4 gün Marmara Karadeniz Başta olmak üzere Anadoluda kar bırakır. Sömestir tatili kar ile başlayacak görünüyor.”
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde yarın (cuma) doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya’nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (cuma) öğleden sonra hafif yağmurlu
ISTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
IZMIR 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
UŞAK 2°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, batısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların ; Antalya’nın merkez ve doğu ilçelerinde(Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 3°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KAHRAMANMARAŞ 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cuma) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Yozgat, Sivas, Kayseri ve Aksaray çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKISEHIR 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KARAMAN 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
YOZGAT 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KARABÜK 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
SİNOP 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON 7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ -2°C, 8°C
Çok bulutlu
ERZURUM -11°C, 0°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
HAKKARİ -4°C, 4°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR -3°C, 8°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (cuma) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADIYAMAN 6°C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATMAN -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DIYARBAKIR -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
GAZIANTEP 3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı ile yarın orta kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı yarın öğleden 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın öğleden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’in batısında yarın öğleden sonra 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın öğleden sonra 3 ila 5 (20-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan , yarın güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) gece saatlerinde güneyi batıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa)kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneydoğudan 4 ila 6 (20-40 km/sa), yarın 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunun açıklarında gece 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Akdeniz’in açıkları gece 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan, güneyi güney yönlerden 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın öğleden sonra 3 ila 5(20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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