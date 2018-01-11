Beklenen kar sömestir tatilinde geliyor

Beklenen haber geldi! Pazar ve Pazartesi günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı görülecek. Okulların yarıyıl tatiline girmesine az bir zaman kala Prof. Orhan Şen öğrencilere sevindirici haberi verdi.

En çok merak edilen konuysa milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı... İşte yurt genelinde hava durumu...

Kar ne zaman yağacak? Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yurt genelinde düşüyor, kar yağışı içinse artık geri sayım başladı. Meteoroloji, sis, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyarıyor. İşte yurtta hava durumu hakkında detaylar…

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Antalya’nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (cuma) sabah saatlerinde Doğu Anadolu’da yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SÖMESTIR TATİLİNE DİKKAT!

Prof. Orhan Şen, Twitter’dan açıklama yaptı: “19-23 Ocak tarihlerinde Batı bölgelerimiz dahil olmak üzere önemli kış şartları hüküm süreceği görünüyor. Tabii yuzdesi düşük takip edeceğiz. Pazar günü ve Pazartesi günü Türkiyenin büyük bölümünde kar yağışı görülecek Marmara bölgesinin Edirne Kırklareli ve Doğusuda dahil. İstanbul’da bugün ÖS yağmur başlar Pazar akşamı Karla Karışık Yağmur ve KAR olur Pazartesi ÖS yağmur devam eder. Pazar günü gelecek soğuk ve KAR çok kuvvetli değil. 20 Ocak da gelecek olan sistem daha kuvvetli 3-4 gün Marmara Karadeniz Başta olmak üzere Anadoluda kar bırakır. Sömestir tatili kar ile başlayacak görünüyor.”

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde yarın (cuma) doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya’nın merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (cuma) öğleden sonra hafif yağmurlu

ISTANBUL 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

IZMIR 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

UŞAK 2°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, batısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların ; Antalya’nın merkez ve doğu ilçelerinde(Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı ve Akseki) kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 3°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KAHRAMANMARAŞ 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cuma) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Yozgat, Sivas, Kayseri ve Aksaray çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKISEHIR 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARAMAN 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

YOZGAT 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARABÜK 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SİNOP 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON 7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ -2°C, 8°C

Çok bulutlu

ERZURUM -11°C, 0°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKARİ -4°C, 4°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR -3°C, 8°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (cuma) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADIYAMAN 6°C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATMAN -1°C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DIYARBAKIR -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP 3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı ile yarın orta kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı yarın öğleden 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın öğleden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’in batısında yarın öğleden sonra 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın öğleden sonra 3 ila 5 (20-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan , yarın güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) gece saatlerinde güneyi batıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa)kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneydoğudan 4 ila 6 (20-40 km/sa), yarın 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunun açıklarında gece 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Akdeniz’in açıkları gece 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan, güneyi güney yönlerden 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın öğleden sonra 3 ila 5(20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.