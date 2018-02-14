Bekir Bozdağ'dan ABD'ye çağrı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekatı sonucunda: Bölgeyi terörden arındıracağız. Ülkemizin, sınırımızın ve bölgenin güvenliğini sağlayacağız. Sınırımız boyunca kurulması planlanan terör koridoru ve terörün devletleştirilmesi projesini çökerteceğiz. PKK/KCK/PYD ve YPG’nin Kuzey Suriye’de etnik ve ideolojik temizlik yapmasına,bölgenin demografik yapısını değiştirmesine ve yeni göçlere engel olacağız" dedi.

"TERÖRİST ORDUSU KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sınırda terör örgütü kurulmasına izin verilmeyeceğini kaydeden Bozdağ, "Sınırımız boyunca Sınır Güvenlik Gücü kılıfı altında terörist ordusu ve terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Sınırımızın ve bölgenin güvenliğini sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Bozdağ, "Afrin bölgesindeki Kürt,Türkmen ve Arap kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtaracağız. Bölgede barış,huzur, güven ve istikrar ortamını yeniden tesis edeceğiz. Can/mal emniyetini temin ve tahkim edeceğiz" dedi.

"ABD TÜRKİYE'Yİ OYALAMAKTAN VAZGEÇMELİ"

ABD'ye çağrı yapan Bekir Bozdağ, "Bu nedenlerle ABD, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütleri konusunda Türkiye’yi oyalamaktan vazgeçmeli; isim veya tabela değişikliği ile terör örgütlerini ve teröristleri gizleyemeyeceğini,bu suretle gerçeği değiştiremeyeceğini ve kimseyi aldatamayacağını bilmeli; PYD ve YPG’nin terör örgütü olduğunu amasız/fakatsız kabul etmeli; terör örgütleriyle işbirliğini ve terör örgütlerine verdiği eğitim, donatım,silah,mühimmat,araç,gereç ve diğer bilumum desteklerini sonlandırmalı; terör örgütlerine verdiği silahları toplamalı; ahde vefası olan bir müttefik gibi hareket etmeli; Türkiye’yi rahatsız eden eylem ve söylemlerden vazgeçmeli; kendini Türkiye’nin yerine koymalı ve yaptıklarını bir de bu zaviyeden ele almalıdır. Bunların yapılmaması halinde yapılacak herşey, zaman ve emek kaybıdır" diye konuştu.