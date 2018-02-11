  • BIST 113.590
  • Altın 161,573
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 8 °C
11.02.2018 21:06

Bekir Bozdağ'dan ABD'ye: Artık gelmeyin

»
Bekir Bozdağ'dan ABD'ye: Artık gelmeyin
Bekir Bozdağ, AKP Nevşehir Gençlik Kolları'nca düzenlenen olağan genel kurul toplantısına katıldı.

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bazı ABD askerleri, PYD'li teröristlerle fotoğraf paylaşıp, açıklama yapıyor. Bunlar, bizi tanımıyor; aba altından sopa gösteriyor. Türkiye, aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AKP Nevşehir Gençlik Kolları'nca Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen olağan genel kurul toplantısına katıldı. Burada konuşan Bozdağ, ABD'ye yönelik eleştirilerde bulundu. 'Türkiye'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin' diyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin; eğittiğiniz, donattığınız, silah verdiğiniz, lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin, onlara verdiğiniz silahları toplayın, bir daha vermeyin, 'Türkiye’ye karşı terörist eylem yapmayın' deyin. Bazı ABD askerleri, PYD'li teröristlerle fotoğraf paylaşıp, açıklama yapıyor. Bunlar bizi tanımıyor, aba altından sopa gösteriyor. Türkiye, aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir. Dün de değildi, bugün de değildir, yarın da olmayacaktır. Artık Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçin. Alem kör; herkes sersem değil. Biz her şeyi biliyoruz. Türkiye'ye verdiğiniz sözleri tutmadınız. Artık verdiğiniz sözleri yerine getirin. Fırat'ın batısına geçmeyecekti, Münbiç'te olmayacaktınız, silah vermeyecektiniz; vermeye devam ettiniz. 5 bin TIR'lık silah verdiniz. DEAŞ terör örgütüne kullanmadınız, Türkiye'ye karşı kullandınız, defalarca uyardık. Bu terör örgütünün koruma ve kollama içinde olunmamalıdır. Artık biz Türkiye olarak söze değil yansımalarına bakıyoruz. Artık terör örgütlerinin bölgemizde güçlenmesi ve desteklenmesi uygulamasına son verilmelidir. Silahlar derhal toplanmalı ve yeni silahlar verilmemelidir. Müttefikimiz olan ABD, askerli fotoğraf çektirip teröristleri sıvazlayan görüntülerden vazgeçmeli."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İYİ Parti'li Yılmaz'dan Afrin yorumu11 Şubat 2018 Pazar 16:40
  • HDP kongresine hangi partiler temsilci gönderdi?11 Şubat 2018 Pazar 14:35
  • AKP'den 'Afrin'de savaş şart' diyen CHP'li Başkan'a teşekkür11 Şubat 2018 Pazar 13:44
  • Bahçeli yine muhalefeti hedef aldı11 Şubat 2018 Pazar 13:39
  • HDP kongresinde Selahattin Demirtaş'ın mesajı okundu11 Şubat 2018 Pazar 13:00
  • CHP'li Kocaoğlu: "Afrin'de savaş kaçınılmazdır, şarttır"11 Şubat 2018 Pazar 11:58
  • HDP kongresinde Serpil Kemalbay'dan Afrin çıkışı11 Şubat 2018 Pazar 11:46
  • Kılıçdaroğlu'ndan Özgecan Aslan mesajı11 Şubat 2018 Pazar 11:04
  • HDP'de kongre günü11 Şubat 2018 Pazar 10:32
  • Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli çarpıcı gerçeği açıkladı11 Şubat 2018 Pazar 09:35
    • FOTO GALERİ
    • Arda Turan'a şok sözler: Takımı bozdu
    • Ev temizliğinden bıktı: Kendini temizleyen ev yaptı
    • Everton'da Cenk Tosun isyanı!
    VİDEO GALERİ
    • Cristiano Ronaldo’dan sosyal medyayı sallayan video
    • Şişli'nin ilk belediye başkanına son görev
    • Türkiye’nin konuştuğu o kahraman şehit oldu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti