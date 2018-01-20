BEKA ve ZEKA SORUNU

Bu iki sorun hayatımızı zehir ediyor.

Beka sorunu gerekeni sorumluların yaparak çözeceği bir mesele elbette iktidarından muhalefetine ortak bir sorumluluk .

Zeka sorunu hepimizin gayreti ve isteğiyle çözülecek bir sorun doğru , cesur teşhislerle .

Dünyada New York –İstanbul arası yolculuğun 8.5 dakikaya ineceği ihtimali tartışılırken neden hala fütürist projeleri eleştirirken bu olasılığa göre havaalanı tasarımı istemek yerine herşeyi fazla buluyorlar bu bir zeka sorudur.

Pes etmeyi anlamam , bu gün kötü olabilir yarın bu günden beter ama sonrası aydınlıktır dünyanın düzeni böyle …umutsuzluk zeka sorunudur .

Dünyadaki güzelliklerin para pulla da alakası yok , anlar, kokular, anılar yoksa yoksun demektir zaten. Görememek zeka sorunudur .

Bunları belediyelerden bekleyen sanat zeka sorunludur .

Bize her gün hayatı zehir eden zeka sorunlularla birlikte yaşıyoruz ekranlara biri geliyor biri gidiyor kendilerini anlatıp duruyorlar .

Zerre kadar prim vermediklerinizi sırf ‘milli gurur’ yüzüden savunmak zorunda hissetmek hayatı zehir etmek değilde nedir ve zeka sorunudur.

Dünyanın farkında bile olmadığı ‘kendini’ dünya çapında ilan etmek bir başka zeka sorunudur .

Veya sırf ‘kıskandı’ , ‘ meyve veren ağaç taşlanır’ cinsi mahalle karısı lafları yememek için susmak, boktan filimlere , şarkılara methiyeler düzmek için yazılar yazmak , programlar yapmak hayatı zehir etmek değilde nedir ve zeka sorunudur .

Atatürk’ün askerleriyiz diye bağırmayanı Atatürk düşmanı ilan etmek zeka sorunudur ,

Cennet Mekan Atamızın askeri dehası malum , kanıtı ortada Cumhuriyetimiz lakin Atatürk’ün sivil hayata geçtiği de bir hakikat bu nedenle Atatürk’ün sivilleri ve devrimcileri olmak askerleri olmak kadar muteberdir , aksi düşünce zeka sorunudur.

Her boktan çıkıp hepsinin en taponunu yapmak için büyük paralar harcayıp kaynakları hoyratça israf etmek ve üstüne üstlük takdir beklemek ve en fenası berbat işlerden takdir toplamak hayatı zehir etmek değil de nedir , ve zeka sorunudur.

El kadar çocuklar düğün dernek babaları yaşında adamlarla evlendirilir, hamile bırakılırken seksin bir insanlık gerçeği değil de obsesyon hale gelmiş olması zeka sorunudur .

Bir kadının karda yürüyüşünde , bir çiçeği koparışında, bir yemeği pişirirken bile kadınlığı ve seks vardır . Erotik saçma sapan pozlar vermesi zeka sorunudur , müşteri böyle istiyor diyorlarsa o zaman bu hal müşterinin zeka sorunudur .

Bir kadının onuru zaten müşteri kabul etmez ancak sevgilisi olur.

Aşktır, sevgilidir heyecanlandıran seks değil , seks kelimelerde, şiirlerde, romanlarda, müzikte satır aralında notalarda saklıdır angutun zeka sorununda değil angutlara göre ayarlama başka bir zeka sorunudur.

Noel Baba başta , Sindirella, Hensel Gretel gibi masal kahramanlarıyla didişmek zibidilerin zeka sorunudur .

Ve son günlerde tartışılan domuz pirzolası meselesi tam bir zeka sorunudur .

Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin , Çin’de yıllarca inkar ettikleri büyük açlıkta kedi kalmadı sokaklarda, bu acı açlık hikayesinin sadece bir tanesi.

Zorunlu hallerde insanlar hayatta kalmak için Allah esirgesin birbirlerini bile yiyorlar .

Dolayısıyle Domuz pirzolasından arta kalan kemiklerle didişmek zeka sorunudur. , lahmacunla da bir ara çok didişilmişti o da zeka sorunuydu .

Gelelim yediği yemeğin artıklarını sosyal medyada paylaşmaya ;

Yani Pirzola kemikleri domuzun değil kuzunun olsaydı , veya artık kemiklerin resminin altında ‘ 7 dakika önce ı/2 kuzu vardı sofrada hepsi gövdeye indi ‘ yazılsaydı sorun yok muydu ?

Yiyen ve yiyemiyenin arasında büyük gelir uçurumunun olduğu , fakirlik alt sınırında milyonların yaşam savaşı verdiği bir ülkede ne yersen ye, yemek ve artıklarını teşhir etmek instangramda vicdan sorunudur.

Domuz değildir eleştirilmesi gereken ve hayvanın kabahati , suçu yoktur .

Şimdi Asya’ya açıldık pek çok uzak doğu ülkesinde böcek yiyorlar çıtır çıtır , fare menülerinde görüşmeyi kesecek miyiz , yoksa dost olduk ticaret yapıyoruz diye yiyecek miyiz ?

Hayır mecburiyetimiz yok tıpkı domuz gibi ye diye zorlayan da yok dolayısıyla domuz pirzoları kemiklerinden siyasi , ahlaki, dini çıkar sağlamak zeka sorunudur.

Bunları konuşmak , yazmak zorunlu hale geldiyse ve cümle alem sürü halinde susuyorsa ortada ciddi bir zeka sorunu var demektir .

Pirzola için yazılar , meclis kürsülerinden nutuklar, tartışmalar zeka sorunudur, seçilmişlerin cezalandırılması ise seçenlerin sorunudur , alakasızların değil.

CHP’nin il başkanı seçimleri başka partileri ne çok alakadar ediyormuş , ‘onu görevden al, bunu niye seçmedin ‘ tarzı yazılar , ateşli konuşmalar içlerindeki derin CHP’li olma ve CHP’yi yönlendirme arzusunu ifade ediyorsa bu da başka bir zeka sorunu değil mi?

Zeka sorunu bunlarla la da sınırlı değil,

Her kaybettiğimiz yarışın sorumlusu olarak Müslüman olmamızı öne sürmek de zeka sorunudur , dini ‘ looser’ lerin dini yapmak büyük bir zeka sorunudur inanca saygısızlıktır .

Bir din yeteneksiz muhterisler , kaybetmeyi uygarca sindiremiyenlerin , vahşetin simgesi yapılır mı hemde o dinin mensupları tarafıdan , bu zeka sorunudur.

Bu günle ilgili değil geçmişle çok haşır neşir olup , geçmiş hevesi ile yaşamak prensesler, sultanlar uydurmak zeka sorunudur .

Geçmiş turistik eşya satılan hediyelik eşya dükkanı değildir , böyle düşünenler zeka sorunludur.

Çok az istisnasıyla Soğuk Savaş dönemi baskılarıyla öykünmeci Eski Türk filimleri özlemi çekerek bir ülkenin geleceğini inşaa etmeye talip olmak da diğerlerinden farksız bir zeka sorunudur.

Örnekleri çoğaltmak mümkün .

Velhasıl Beka ve Zeka sorunumuz birbirinden ayrılmaz iki büyük sorun gibi gözüküyor .

Liyakat bir başına neylesin .

Beka ve Zeka Sorununu Kayda Geçiriyoruz, Elimizden Gelen Budur.