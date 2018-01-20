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20.01.2018 14:55

BEKA ve ZEKA SORUNU

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Necef Uğurlu

Bu iki sorun hayatımızı zehir ediyor.

Beka sorunu gerekeni sorumluların yaparak çözeceği bir mesele elbette  iktidarından muhalefetine ortak bir sorumluluk .

Zeka sorunu hepimizin gayreti ve isteğiyle çözülecek bir sorun doğru , cesur teşhislerle .

Dünyada  New York –İstanbul arası yolculuğun 8.5 dakikaya ineceği ihtimali tartışılırken  neden hala fütürist projeleri eleştirirken  bu olasılığa  göre havaalanı tasarımı istemek yerine herşeyi fazla buluyorlar  bu bir zeka sorudur.

Pes etmeyi anlamam , bu gün kötü olabilir yarın bu günden beter ama sonrası aydınlıktır dünyanın düzeni böyle …umutsuzluk zeka sorunudur .

Dünyadaki güzelliklerin para pulla  da  alakası yok , anlar, kokular, anılar  yoksa yoksun  demektir zaten.  Görememek zeka sorunudur .

Bunları belediyelerden bekleyen sanat zeka sorunludur .

Bize her gün hayatı  zehir eden zeka sorunlularla  birlikte yaşıyoruz  ekranlara biri geliyor biri gidiyor kendilerini anlatıp  duruyorlar .

Zerre kadar prim vermediklerinizi sırf ‘milli gurur’  yüzüden savunmak zorunda hissetmek hayatı zehir etmek değilde nedir ve zeka sorunudur.

Dünyanın farkında bile olmadığı ‘kendini’  dünya çapında ilan etmek bir başka zeka sorunudur .

Veya sırf ‘kıskandı’  , ‘ meyve veren ağaç taşlanır’  cinsi mahalle karısı lafları  yememek için susmak,  boktan filimlere ,   şarkılara methiyeler düzmek için yazılar yazmak , programlar yapmak  hayatı  zehir etmek değilde nedir  ve zeka sorunudur .

Atatürk’ün askerleriyiz diye bağırmayanı Atatürk düşmanı ilan etmek zeka sorunudur , 

Cennet Mekan Atamızın askeri dehası malum , kanıtı  ortada Cumhuriyetimiz  lakin Atatürk’ün  sivil hayata geçtiği de bir hakikat bu nedenle  Atatürk’ün sivilleri ve devrimcileri olmak askerleri olmak kadar muteberdir , aksi düşünce zeka sorunudur.

Her boktan çıkıp hepsinin en taponunu yapmak için büyük paralar harcayıp kaynakları  hoyratça  israf etmek  ve üstüne üstlük takdir beklemek ve en fenası  berbat işlerden takdir toplamak hayatı zehir etmek değil de nedir , ve zeka sorunudur.

El kadar çocuklar düğün dernek babaları  yaşında adamlarla evlendirilir, hamile bırakılırken  seksin bir insanlık gerçeği  değil  de  obsesyon hale gelmiş olması zeka sorunudur  .

Bir kadının  karda yürüyüşünde  , bir çiçeği   koparışında, bir yemeği pişirirken bile  kadınlığı ve seks vardır . Erotik  saçma sapan  pozlar vermesi zeka sorunudur , müşteri böyle istiyor diyorlarsa  o zaman bu hal  müşterinin zeka sorunudur .

Bir  kadının onuru zaten  müşteri kabul etmez ancak sevgilisi olur.

Aşktır, sevgilidir heyecanlandıran seks değil , seks kelimelerde, şiirlerde, romanlarda, müzikte satır aralında notalarda saklıdır angutun zeka sorununda değil  angutlara göre ayarlama başka bir zeka sorunudur.

Noel Baba başta   , Sindirella, Hensel Gretel  gibi  masal kahramanlarıyla didişmek zibidilerin  zeka sorunudur .

Ve son günlerde tartışılan domuz pirzolası meselesi tam bir zeka sorunudur  .

Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin , Çin’de  yıllarca inkar ettikleri büyük açlıkta kedi kalmadı  sokaklarda,  bu acı açlık hikayesinin sadece bir tanesi.

Zorunlu hallerde insanlar hayatta kalmak için Allah esirgesin birbirlerini bile yiyorlar .

Dolayısıyle  Domuz pirzolasından arta kalan kemiklerle  didişmek  zeka sorunudur. , lahmacunla da  bir ara çok didişilmişti  o da zeka sorunuydu .

Gelelim yediği yemeğin artıklarını sosyal medyada paylaşmaya ;

Yani Pirzola kemikleri  domuzun  değil kuzunun  olsaydı  , veya  artık kemiklerin  resminin altında  ‘ 7 dakika önce  ı/2 kuzu vardı sofrada hepsi gövdeye indi  ‘ yazılsaydı  sorun yok muydu ?

Yiyen ve yiyemiyenin arasında büyük gelir uçurumunun olduğu   , fakirlik alt sınırında  milyonların yaşam savaşı verdiği bir ülkede ne yersen ye,  yemek  ve  artıklarını teşhir etmek instangramda  vicdan sorunudur.

Domuz değildir eleştirilmesi gereken  ve hayvanın kabahati , suçu yoktur .

Şimdi   Asya’ya açıldık  pek çok uzak doğu ülkesinde böcek yiyorlar  çıtır çıtır  , fare menülerinde görüşmeyi kesecek miyiz ,  yoksa  dost olduk ticaret yapıyoruz diye yiyecek miyiz  ?

Hayır mecburiyetimiz yok tıpkı domuz gibi  ye diye  zorlayan da  yok  dolayısıyla  domuz pirzoları kemiklerinden siyasi , ahlaki, dini çıkar sağlamak zeka sorunudur.

Bunları konuşmak , yazmak zorunlu hale geldiyse ve cümle alem sürü halinde susuyorsa  ortada  ciddi bir   zeka sorunu var demektir  .

Pirzola için yazılar , meclis kürsülerinden nutuklar, tartışmalar  zeka sorunudur, seçilmişlerin cezalandırılması ise  seçenlerin sorunudur , alakasızların değil.

CHP’nin il başkanı seçimleri başka partileri ne çok alakadar ediyormuş , ‘onu görevden al, bunu niye seçmedin ‘ tarzı yazılar , ateşli konuşmalar   içlerindeki derin CHP’li olma ve CHP’yi yönlendirme arzusunu ifade ediyorsa bu da başka bir zeka sorunu değil mi?

Zeka sorunu  bunlarla la da  sınırlı değil,

Her kaybettiğimiz yarışın  sorumlusu olarak  Müslüman olmamızı öne sürmek  de  zeka sorunudur  , dini  ‘ looser’ lerin   dini yapmak büyük bir  zeka sorunudur inanca saygısızlıktır .

Bir din yeteneksiz muhterisler , kaybetmeyi uygarca sindiremiyenlerin , vahşetin  simgesi yapılır mı hemde o dinin mensupları tarafıdan , bu zeka sorunudur.

Bu günle ilgili değil geçmişle çok haşır  neşir olup , geçmiş hevesi ile  yaşamak prensesler, sultanlar  uydurmak  zeka sorunudur .

Geçmiş  turistik eşya satılan hediyelik eşya dükkanı değildir , böyle düşünenler zeka sorunludur.

Çok az istisnasıyla Soğuk Savaş dönemi  baskılarıyla öykünmeci Eski Türk filimleri özlemi çekerek bir ülkenin geleceğini inşaa etmeye talip olmak da diğerlerinden farksız bir  zeka sorunudur.

Örnekleri çoğaltmak mümkün .

Velhasıl  Beka ve Zeka sorunumuz birbirinden ayrılmaz iki büyük sorun gibi gözüküyor . 

Liyakat bir başına neylesin .

Beka ve Zeka Sorununu  Kayda Geçiriyoruz, Elimizden Gelen Budur.

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