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31.01.2018 14:00

BEBEK’TEKİ ‘GİZLİ EV’İNİZ

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Reha Tartıcı

Boğaz’ın en gözde semti Bebek’te saklı kalmış bir cennet “Hidden  House”. Küçük Bebek Caddesi’ndeki çıkmaz bir sokağa saklanmış adeta. Gözlerden uzak olduğu için huzurlu ve keyifli bir kaçış noktası.

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Bu sempatik ve sıcak mekân aynı zamanda mini bir sanat galerisi. Dönemsel sergilere ev sahipliği yapıyor. Hidden House’u farklı kılan iki önemli özelliği daha var. Menüsünde sadece sağlıklı ürünlere yer veriyor ve gelirinin bir bölümünü sokak hayvanlarıyla paylaşıyor. Son yılların en popüler semti Bebek’te mis kokulu kahveleri, özel çayları, doğal, organik ve lezzetli atıştırmalıkları ile öne çıkan Hidden House sağlıklı lezzetlere ulaşmak isteyenler için adeta biçilmiş kaftan.

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Menüsü şu an için sınırlı olsa da sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği için her yerde bulamayacağınız sağlıklı alternatiflerden oluşuyor. Kullanılan tüm malzemeler özenle seçilerek üretildiği yerden getiriliyor. Yerel lezzetlerden hazırlanmış zengin sabah kahvaltısında servis edilen reçeller Bozcaada’dan, tereyağı Elazığ’dan, peynir çeşitleri ve süt Sapanca’dan geliyor. Ürün seçiminde gösterilen bu özen de doğal olarak lezzete yansıyor.

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Hidden House lezzete olduğu kadar sunuma da önem veriyor. Serviste kullanılan tüm takımlar buraya özel olarak tasarlanarak bir seramik sanatçısı tarafından üretilmiş. Özel tasarım servis takımları masanızı adeta bir tabloya çeviriyor.Hem şehrin kalbinde olup hem de şehrin yoğunluğundan kaçabileceğiniz bu özel adreste kendinizi sanat, lezzet ve huzur ile şımartabiliyorsunuz.

 

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