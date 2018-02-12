Bebeğin cinsiyetini canlı yayında açıkladı

Tarkan, geçtiğimiz günlerde baba olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Megastar'ın dünyaya gelecek olan bebeğinin cinsiyeti merak konusu olurken Seda Sayan'dan sürpriz açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı Tarkan 2016 yılında hayranı Pınar Dilek ile evlenmişti.

Kısa bir süre önce baba olacağını duyuran Tarkan'ın bebeğinin cinsiyetiyle ilgili Seda Sayan'dan açıklama geldi. Sayan, SHOW TV'deki programında, "Aldığım duyumlara göre söylüyorum. Tarkan'ın kızı olacak" dedi.

Tarkan'ın bu güzel haberi duyuruş şekli sosyal medyanın da gündeminde yer almıştı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı 'Megastar'ı taklit etmişti.

'TARKAN BU HABERİ EŞİYLE DUYURMALIYDI'

Bazıları da Tarkan'ın bu haberi eşi Pınar Dilek ile duyurması gerektiğini vurguladı.