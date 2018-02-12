Bazı meslekler diş ömrünü kısaltıyor!

Herkes dişlerinin sağlam ve uzun ömürlü olmasını ister ama diş genetiğini, diş yapısını değiştirebilmenin bir yolu hala bulunamadı. Ancak çocukluk döneminde alınan bazı vitaminler diş minesinin oluşumuna katkı sağlayabilir.

Dentakademi kurucu ortaklarından Dt. Emrah İpek, dişlerin ömrünü direkt uzatacak bir maddenin bulunmadığını belirtti. Ancak çiğnemenin fiziksel bir temizlik fonksiyonu sağlayacağını söyleyerek, havuç, yer fıstığı, fındık gibi sert kabuklu olmayan sert gıdaların çiğnenmesinin hem dişlerin temizlenmesine hem de dişlerin daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacağının altını çizdi.

Dt. Emrah İpek, “İleri yaşlar için kalsiyum içerikli gıdalar diş minesinin güçlenmesinde bir fayda sağlamazken, diş temizliğine ve bakımına özen gösterilmesi gerekir” dedi.

Dişin ömrünü kısaltan davranışlar

Çok fazla şekerli yiyecek ve içecek tüketmek diş ömrünü kısaltan yanlış davranışların başında gelmektedir. Şekerli içecek ve yiyecekler dişlerde bakteri oluşumunu hızlandırarak diş çürüklerine neden olabilir. Şekerli gıdaların tüketimi sonrası dişlerin fırçalanmaması da dişlerin zarar görmesine neden olur.

Dişlerin ömrünü kısaltan bir diğer yanlış davranış ise sert cisimleri dişle tutma ya da açma alışkanlıklarıdır. Terzinin ön dişiyle sürekli iğne tutması, öğrencinin kalemini ısırması ya da diş ile şişe kapağı açmak dişlerin zarar görmesine neden olur. Sert kabuklu fındık, ceviz gibi yiyecekleri dişlerle kırmaya çalışmak da dişlere büyük zarar vermektedir.

Çok sıcak, çok soğuk içecekler veya aşırı alkol tüketimi ön dişlere ve diş etlerine zarar verebilir.

Günlük diş bakımı diş ömrünü uzatır

Dişlerin ömrünü uzatmak için ilk önce diş bakımını düzenli yapmak gerekir. Günde en az iki kere dişlerin etkin bir şekilde fırçalanması gerekmektedir. Etkin bir fırçalama için doğru tekniğin kullanılması da çok önemlidir. Dişler diş fırçası yardımı ile diş etlerinden dişlere doğru fırçalanmalıdır.

Etkin bir diş bakımında sadece diş fırçalamak yeterli değildir. Diş aralarının temizliği için diş ipi de kullanılmalıdır. Genellikle çürükler dişlerin ara yüzlerinden başlar. Özellikle sık dizilmiş diş formlarında diş ipi ya da arayüz fırçaları kullanılarak ara yüzlere kaçmış yemek artıkları temizlenerek diş çürüklerine karşı tedbir alınmalıdır.

Etkin diş bakımı için yapılması gereken bir başka işlem de ağız suyu ve gargaraların kullanılmasıdır.

Düzenli diş hekimi kontrollerine gidilmesi sağlıklı bir ağız ve dişlere sahip olmak için yapılması gereken noktalardan biridir. Kontroller sırasında dişlerde tespit edilecek küçük çürükler, kırıklar diş hekimi müdahalesi ile ortadan kaldırılarak dişlerin ömrü uzatılabilir. Diş hekimine kontrol için gidildiğinde de etkin diş bakımı hakkında yardım isteyebilirsiniz.” dedi.



