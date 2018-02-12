  • BIST 113.590
  • Altın 161,573
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
12.02.2018 09:25

Bazı meslekler diş ömrünü kısaltıyor!

»
Bazı meslekler diş ömrünü kısaltıyor!
Herkes dişlerinin sağlam ve uzun ömürlü olmasını ister ama diş genetiğini, diş yapısını değiştirebilmenin bir yolu hala bulunamadı. Ancak çocukluk döneminde alınan bazı vitaminler diş minesinin oluşumuna katkı sağlayabilir.

Dentakademi kurucu ortaklarından Dt. Emrah İpek, dişlerin ömrünü direkt uzatacak bir maddenin bulunmadığını belirtti. Ancak çiğnemenin fiziksel bir temizlik fonksiyonu sağlayacağını söyleyerek, havuç, yer fıstığı, fındık gibi sert kabuklu olmayan sert gıdaların çiğnenmesinin hem dişlerin temizlenmesine hem de dişlerin daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacağının altını çizdi. 

Dt. Emrah İpek, “İleri yaşlar için kalsiyum içerikli gıdalar diş minesinin güçlenmesinde bir fayda sağlamazken, diş temizliğine ve bakımına özen gösterilmesi gerekir” dedi.

Dişin ömrünü kısaltan davranışlar

Çok fazla şekerli yiyecek ve içecek tüketmek diş ömrünü kısaltan yanlış davranışların başında gelmektedir. Şekerli içecek ve yiyecekler dişlerde bakteri oluşumunu hızlandırarak diş çürüklerine neden olabilir. Şekerli gıdaların tüketimi sonrası dişlerin fırçalanmaması da dişlerin zarar görmesine neden olur.    

Dişlerin ömrünü kısaltan bir diğer yanlış davranış ise sert cisimleri dişle tutma ya da açma alışkanlıklarıdır. Terzinin ön dişiyle sürekli iğne tutması, öğrencinin kalemini ısırması ya da diş ile şişe kapağı açmak dişlerin zarar görmesine neden olur. Sert kabuklu fındık, ceviz gibi yiyecekleri dişlerle kırmaya çalışmak da dişlere büyük zarar vermektedir. 
Çok sıcak, çok soğuk içecekler veya aşırı alkol tüketimi ön dişlere ve diş etlerine zarar verebilir.  

Günlük diş bakımı diş ömrünü uzatır

Dişlerin ömrünü uzatmak için ilk önce diş bakımını düzenli yapmak gerekir. Günde en az iki kere dişlerin etkin bir şekilde fırçalanması gerekmektedir. Etkin bir fırçalama için doğru tekniğin kullanılması da çok önemlidir. Dişler diş fırçası yardımı ile diş etlerinden dişlere doğru fırçalanmalıdır. 

Etkin bir diş bakımında sadece diş fırçalamak yeterli değildir. Diş aralarının temizliği için diş ipi de kullanılmalıdır. Genellikle çürükler dişlerin ara yüzlerinden başlar. Özellikle sık dizilmiş diş formlarında diş ipi ya da arayüz fırçaları kullanılarak ara yüzlere kaçmış yemek artıkları temizlenerek diş çürüklerine karşı tedbir alınmalıdır.

Etkin diş bakımı için yapılması gereken bir başka işlem de ağız suyu ve gargaraların kullanılmasıdır. 

Düzenli diş hekimi kontrollerine gidilmesi sağlıklı bir ağız ve dişlere sahip olmak için yapılması gereken noktalardan biridir. Kontroller sırasında dişlerde tespit edilecek küçük çürükler, kırıklar diş hekimi müdahalesi ile ortadan kaldırılarak dişlerin ömrü uzatılabilir. Diş hekimine kontrol için gidildiğinde de etkin diş bakımı hakkında yardım isteyebilirsiniz.” dedi.


 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaynayan sütün içine incir atın bakın neler oluyor10 Şubat 2018 Cumartesi 21:00
  • 2018 doğum parası ne kadar? Kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır?10 Şubat 2018 Cumartesi 12:39
  • Elektronik sigara tiryakilerine kötü haber09 Şubat 2018 Cuma 23:52
  • Bilim insanlarından yeni iddia: Kanserin hızını artırıyor09 Şubat 2018 Cuma 21:11
  • Her sabah yiyoruz ama bu zararını bilmiyoruz09 Şubat 2018 Cuma 19:52
  • 30 dakika tuvalette oyun oynadı, rektumu düştü09 Şubat 2018 Cuma 19:11
  • Kozmetik ürünleri test ederken gözünüzden olmayın!08 Şubat 2018 Perşembe 19:32
  • Siroza kadar giden sinsi hastalık: Hepatit C08 Şubat 2018 Perşembe 12:32
  • Çocuklarda horlama ne zaman tehlikeli?08 Şubat 2018 Perşembe 12:14
  • Sadece bir deneme deyip geçmeyin!08 Şubat 2018 Perşembe 10:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti