Bayram Şenocak kimdir?

AK Parti'de yeni İstanbul İl Başkanı olacağı öğrenilen Bayram Şenocak daha önce Avcılar ilçe başkanlığı yapmıştı.

Gazete Duvar - AK Parti’de istifa eden İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin yerine göreve geleceği belirtilen Bayram Şenocak 1978 doğumlu genç bir siyasetçi. Trabzon’da doğan Şenocak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Çalışma hayatına başladığı 1996 yılından 2010 yılına kadar bir çok şirkette üst düzey yönetici olarak çalışan Şenocak, halen Yönetim Kurulu Üyesi olduğu MÜSİAD’ın çeşitli birimlerinde görev aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Gençlik Kolları’nda başladığı siyasete, İl Yerel Yönetimler Komisyon Üyesi, İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Avcılar’dan sorumlu İl Koordinatörü olarak devam etti. 2012-2014 yılları arasında da Avcılar ilçe başkanlığı görevinde bulundu. Orta derecede İngilizce bilen Şenocak, evli ve 2 çocuk babası.