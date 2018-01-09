  • BIST 116.384
  • Altın 158,715
  • Dolar 3,7554
  • Euro 4,4832
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
09.01.2018 11:40

Bayraklı’da 'yüz güldüren destek

»
Bayraklı’da 'yüz güldüren destek
Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip, nakdi ve gıda yardımının yanı sıra eşya yardımı da yapıyor. Geçtiğimiz yıl 298 ailenin yüzünü güldüren belediye ekipleri, 2017 yılında ise 420 aileye eşya yardımında bulundu.

Vatandaşların zor günlerinde yanında olan Bayraklı Belediyesi, kötü gün dostu olmaya devam ediyor. Eşya sıkıntısı çekenlerin başvurularını değerlendiren ekipler, kanepeden koltuğa, buzdolabından televizyona kadar duyarlı vatandaşların eşya bankasına teslim ettiği ikinci el eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 2014 yılında 186, 2015’te 233, 2016’da 298 ailenin yüzünü güldüren ekipler 2017’de ise 420 aileye yardım eli uzattı. Belediye ekipleri, ikinci el eşyaları belediyeye vermek isteyenlerin evlerine giderek eşyaları teslim alıyor. Vatandaşlar bu konuda 0 (232) 477 20 00 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE YANLARINDAYIZ

Belediye olarak vatandaşların her sorununa çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Kimseyi incitmeden desteğimiz sürecek. “Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” anlayışıyla arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Belediyemize çok fazla eşya talebi geliyor. Duyarlı vatandaşlarımız kullanmadıkları eşyaları belediyemize verebilir. Bizler de onların bu yardımlarının gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletildiğini bilmelerini isterim. Belediye olarak dar gelirli hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.


 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Örgüt kararını verdi, şimdi AKP düşünsün"09 Ocak 2018 Salı 08:45
  • Dikili kendi çiçeğini kendi üretiyor09 Ocak 2018 Salı 08:07
  • Okulu kırıp gezintiye çıkmışlardı ama...09 Ocak 2018 Salı 03:00
  • Feci kaza: Yolcu midibüsü su kanalına düştü09 Ocak 2018 Salı 02:39
  • Okul hizmetlisi 15 öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı09 Ocak 2018 Salı 01:15
  • FETÖ’nün ‘ilçe imamı’ sahte kimlikle yakalandı08 Ocak 2018 Pazartesi 23:28
  • Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi08 Ocak 2018 Pazartesi 23:21
  • Barış için şiir okuyup kendini denize bıraktı08 Ocak 2018 Pazartesi 23:15
  • Meltem Özgüç Eyolcu o hastalık yüzünden hayatını kaybetti!08 Ocak 2018 Pazartesi 22:18
  • İzmir'de resmi kurumlara indirimli su08 Ocak 2018 Pazartesi 21:36
    • FOTO GALERİ
    • Ölmeden önce insanların en çok yakındığı 5 pişmanlık
    • Evcil dostlarının ölümünü ölümsüzleştiren insanlar
    • İBB Meclisi’nde Hazinedar protestosu
    VİDEO GALERİ
    • Ahmet Kaya şarkısını söyleyen Seda Sayan sosyal medyayı salladı!
    • Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
    • İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti