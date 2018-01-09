Bayraklı’da 'yüz güldüren destek

Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip, nakdi ve gıda yardımının yanı sıra eşya yardımı da yapıyor. Geçtiğimiz yıl 298 ailenin yüzünü güldüren belediye ekipleri, 2017 yılında ise 420 aileye eşya yardımında bulundu.

Vatandaşların zor günlerinde yanında olan Bayraklı Belediyesi, kötü gün dostu olmaya devam ediyor. Eşya sıkıntısı çekenlerin başvurularını değerlendiren ekipler, kanepeden koltuğa, buzdolabından televizyona kadar duyarlı vatandaşların eşya bankasına teslim ettiği ikinci el eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 2014 yılında 186, 2015’te 233, 2016’da 298 ailenin yüzünü güldüren ekipler 2017’de ise 420 aileye yardım eli uzattı. Belediye ekipleri, ikinci el eşyaları belediyeye vermek isteyenlerin evlerine giderek eşyaları teslim alıyor. Vatandaşlar bu konuda 0 (232) 477 20 00 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE YANLARINDAYIZ

Belediye olarak vatandaşların her sorununa çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Kimseyi incitmeden desteğimiz sürecek. “Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” anlayışıyla arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Belediyemize çok fazla eşya talebi geliyor. Duyarlı vatandaşlarımız kullanmadıkları eşyaları belediyemize verebilir. Bizler de onların bu yardımlarının gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletildiğini bilmelerini isterim. Belediye olarak dar gelirli hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



