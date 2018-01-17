Bayraklı’da kahkaha tufanı

Bayraklı Belediye tiyatrosu oyuncuları “Beyaz kanatlı kelebek” adlı oyunla yaşları 6-12 arasında değişen 900 öğrencinin karşısına çıktı. Çocukların oyun boyunca eğlenceli dakikalar geçirmesi görülmeye değerdi.

Sömestir tatili öncesi Kerem Yalçın’ın yazıp yönettiği “Beyaz kanatlı kelebek” adlı müzikli çocuk oyunu bir kez daha Bayraklılı çocuklarlarla buluştu. Her canlıya değer vermeyi anlatan, birlik, beraberlik, kardeşlik ve arkadaşlık duygularının pekiştirilmesini konu alan oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. 75’inci yıl Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyununu izleyen yüzlerce çocuğun mutluluğu görülmeye değerdi. Yarıyıl tatili öncesi güzel bir armağanla sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkı sağlanan öğrenciler, tiyatro oyunuyla hem eğlendi, hem öğrendi. Renkli görüntülere sahne olan tiyatro oyununda çocuklar oyuncuların sorularına yanıt vererek eşlik etti. Hep birlikte şarkılar da söyledi.

DEVAM EDECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Çocuklarımız yarıyıl tatili öncesi belediye tiyatromuzun kabaresiyle keyifli dakikalar geçirdi. Geçtiğimiz yıl kurulan ve hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik oyunlar sergileyerek, ilçe sakinlerinin beğenisini kazanan tiyatro ekibimiz oyunları sergilemeye önümüzdeki günlerde de devam edecek” dedi.